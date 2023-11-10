總統今接見張忠謀等APEC領袖代表團交付任務 上午十時行前記者會

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總統蔡英文今天上午接見2023『亞太經濟合作經濟領袖會議』代表團，包括領袖代表張忠謀、對外經貿談判辦公室總談判代表及國發會主委龔明鑫等人，並在上午10時在總統府大禮堂舉行代表團行前記者會，總統蔡英文將說明交付領袖代表張忠謀舊金山年會的任務。

蔡英文昨天在出席張忠謀獲頒李國鼎獎的場合，就曾說，張忠謀是她非常敬重的前輩，也是她請益國政的好友，對台灣高科技產業跟經濟發展有巨大貢獻，這個月（下周）將第六度代表出席APEC，向國際社會傳達台灣是有能力、可信賴的合作夥伴。預料張忠謀也會利用機會向APEC成員宣傳，台灣在半導體方面的供應鏈韌性，更是全球可信賴的合作夥伴。

2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於11月15日至17日在美國舊金山舉行。美國為今年APEC設定的主題為「為各方創造韌性及永續的未來(Creating a Resilient and Sustainable Future for All)」，三大政策優先領域包括「互連(Interconnected)」、「創新(Innovative)」及「包容(Inclusive)」。總統府日前曾表示，我國一向積極參與APEC，未來也將持續與其他會員共同推動在數位創新、綠色轉型、糧食安全、公共衛生、中小企業發展及婦女經濟賦權等領域的合作，攜手共創永續共榮的亞太地區。