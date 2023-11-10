《鋼鐵股》春雨Q3EPS寫12季低 漸復甦後市正向看

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【時報記者葉時安台北報導】台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下扣件線材廠春雨(2012)召開董事會通過112年第三季合併財務報表。單季每股盈餘達0.11元，創下12的季度低點；累計前三季獲利2.01億元，年減少61.6%，每股稅後盈餘(EPS)降為0.45元。春雨說明，隨著客戶庫存逐漸去化及大陸地區政策救市，釋出利多，亦有效讓鋼價止跌回穩，正向看待後市逐漸復甦。

春雨今年第三季每股盈餘達0.11元，創下12的季度低點；春雨累計前三季合併營收62.38億元，年減少26.4%；營業利益3.39億元，年減少51.7%；稅後淨利2.01億元，年減少61.6%，每股稅後盈餘(EPS)為0.45元，相較去年同期的1.55元下滑。公司董事會亦決議不分配112年上半年度盈餘。

春雨同步公告112年10月自結合併營收為新台幣7.09億元，月增6.02%、年減12.90%；累計前10月合併營收為新台幣69.48億元，年減少25.24%。

春雨表示，全球經濟趨勢尚未明朗，客戶除補庫存或下急單外，整體下單狀況仍為保守。但隨著客戶庫存逐漸去化及大陸地區政策救市，釋出利多，亦有效讓鋼價止跌回穩，預期市況將有機會復甦。春雨在這不景氣時，將持續調整體質，優化生產線，開發新產品，以因應景氣復甦時客戶之需求。