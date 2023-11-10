《金融》前3季刷卡金額破3兆 續創同期高

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布最新信用卡業務概況，在開學採購相關用品帶動下，2023年9月簽帳金額約3203億元，雖月減334億元或9.44％、仍年增達382億元或13.54％，續創同期新高。累計前三季簽帳金額約3兆1022億元，年增達5641億元或22.23％，續創同期新高。

金管會統計，9月32家信用卡發卡機構的總流通卡數約5779萬張，月增0.21％、年增5.78％，總有效卡數約3714萬張，月增0.84％、年增6.91％。循環信用額度約1041億元，月增1.26％、年增1.96％，簽帳金額約3203億元，月減9.44％、但年增達13.54％。

銀行局副局長林志吉表示，由於8月適逢暑期旺季、中元普渡及繳學費時期，比較基期較高使9月簽帳金額較8月下滑，但在開學購買相關用品及民眾逐漸習慣使用信用卡，仍創下同期新高。不過，由於今年有疫後消費爆發因素，後續消費行為是否持續仍待進一步觀察。

電支業務的儲值卡方面，截至9月底總流通卡數約1.72億張，月增0.74％、年增9.78％。消費總卡數1308萬張，月減2.75％、年增達10.1％，消費總金額63億元，月減4.5億元或6.67％、年增5億元或8.62％。

電支帳戶至9月底總使用人數約2607萬人，月增1.44％、年增達30.48％。代收實質交易金額150億元，月增1.01％、年增達41.11％。辦理國內外小額匯款金額128.4億元，月減0.7％、年增達12.43％，收受儲值款項金額247.5億元，月減4.4％、年增2.06％。

金管會亦公布前三季「非現金支付」交易筆數約49.59億筆、年增26.67％，交易金額約5.39兆元、年增19.78％，年度目標達成率分為63.33％、89.83％。推算第三季交易筆數約18.26億筆，季增13.35％、年增達30.34％，交易金額1.79兆元，雖季減8.67％、仍年增6.55％。

金管會2021年設定2023年非現金支付交易筆數78.3億筆、交易金額6兆元目標，林志吉坦言，今年金額應可順利達陣、但筆數可能無法達標。為持續深化國內非現金支付交易使用度，內部已開始討論下期目標，並徵求大型支付機構及周邊單位意見。