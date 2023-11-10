《半導體》十銓10月飆史上第3高 Q4旺季拚更上層樓

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【時報記者葉時安台北報導】十銓(4967)今年10月合併營收為新台幣16.01億元，受惠於B2B訂單持續挹注，月增7.99、年增220.79%，創下單月史上第三高；2023年前10月累計合併營收達124.73億元，創下歷史新高，年增128.51%。十銓召開董事會通過財務報表，今年第三季每股盈餘(EPS)達0.54元，為今年來單季新高；前三季累計合併營收達新台幣108.72億元，EPS為0.49元。第四季銷售旺季，加上擴大美國市場版圖，十銓營利及獲利動能拚更上層樓。

十銓今年前三季營業收入108.72億元，年增119.21%；營業毛利6.95億元，年增103.59%；營業利益0.44億元，轉正、年成長131.05%；歸屬於母公司業主淨利0.34億元，年增144.90%，基本每股盈餘0.49元，相較去年每股虧損0.82元轉盈。

今年受惠於原廠減產效應，帶動DRAM及NAND FLASH價格開始上漲，同時AI應用增加，有望為記憶體帶來大量需求，未來需求將逐漸好轉。十銓維持健康庫存水位即時反應這波市場復甦，並推出高規格DDR5記憶體及PCIe Gen 5 SSD，以及多元散熱解決方案，搶攻年底銷售旺季。

十銓2023年前三季消費性營收占比分別為電競等策略性產品43%、DRAM占19%、Flash產品30%，品牌及電競市占持續成長，強勢擴大品牌市占率，公司除強化全球電商布局，並積極爭取專案OEM及B2B工控市場，建立與客戶長期穩健的合作關係。

十銓於今年第二季COMPUTEX首發多樣新品吸引全球媒體及代理商高度矚目，並接力盛大舉辦國內經銷商通路大會，強化線下布局加深與國內夥伴合作關係，同時加強線上銷售宣傳，在迎接第四季的銷售旺季，除於電商及通路投注充分資源，推出整合線上與線下行銷策略，並今年與北美知名代理商ASI展開合作，擴大美國市場版圖。公司力拚年底電商購物檔期包含雙11、感恩節及聖誕節等，祭出多項節慶限量促銷，可望為第四季營收帶來成長助力，營利及獲利動能更上層樓。