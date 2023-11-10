《通網股》資訊月登場 遠傳秀4大科技服務

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【時報記者王逸芯台北報導】台北資訊月登場，遠傳(4904)也以「新網路世代、首選新遠傳」為主題參展，展出橫跨智能打詐、智慧娛樂、遠距醫療、圈粉經濟四大主題科技服務，展現數位轉型亮眼成果。

遠傳井琪表示，遠傳深耕「5G大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)核心技術，從傳統電信業轉型為科技服務公司，提供有溫度、差異化的服務，不論是5G遠距診療及AI智能防詐，都展現出遠傳以科技守護民眾生命財產的亮眼的成果。未來新遠傳亦將持續連結人們的世界，讓它更便利、更安全、更溫暖、更永續，成為值得信賴品牌。

遠傳今年以「新網路世代、首選新遠傳」主題，規劃出四大主題展區，其中遠傳智慧防詐屢獲主管機關及各界肯定，民眾可在遠傳展區了解如何透過縝密科技及巧思降低全民詐騙風險，包含遠傳推出全台第一個「AI預測詐騙自動偵測系統」，已有效減少9成詐騙電話，詐騙偵測率高達95%，近2年來累計攔阻407萬筆詐騙簡訊、204萬通境外電話、5.3萬個惡意網址。正逢雙11電商旺季，遠傳friDay購物今年起也啟用「購物無痕通」服務，物流士透過虛擬門號聯繫收貨人，保障網購用戶及物流士雙方的門號資訊皆受保護不外洩。

另外，遠傳去年底推出「遠傳守護網」加值服務，只要在遠傳網路上網，不需下載安裝App，就能自動為用戶阻擋惡意攻擊、釣魚網站，不到一年時間累積訂閱數就突破55萬，光今年就為用戶阻擋3.4億次有害的網站連結。

遠傳friday影音展出全台首創「OpenAI推薦片單」，透過即時對話功能，會員可以表達期待的觀影主題、風格或喜好，AI系統就能自動生成最合胃口片單，兼具探索新劇樂趣，搭配遠傳friday影音豐富獨家日韓台劇、綜藝等影音內容，讓用戶觀影體驗大升級。