1110群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FED官員動態1.11/10Powell：如果時機合適FED將毫不猶豫的進一步收緊政策，不過FED將繼續謹慎行事，既要防止被幾個月的良好數據誤導，又要應對緊縮過度帶來的風險，未來在降低通膨方面能取得進展的可能更一部分來自抑制總需求成長的緊縮貨幣政策。

(2)FED理事MichelleBowman重申雖然FOMC支持維持利率不變，但仍預計需要升息以讓通膨降至2％。

(3)St.LouisFEDKathleenO’NeillPaese：考慮到風險平衡，可以等待更多數據再決定是否需要進一步收緊政策。如果通膨朝2%目標的過程不順，FOMC應迅速採取行動，確保高通膨不會扎根。

(4)RichmondFEDThomasBarkin：美國經濟不會像第三季強勁的數據所呈現的那樣充滿活力，我認為經濟將趨緩，而且我認為經濟「需要」減緩，因為這是讓價格制定者確信其享有的定價權時期已經結束所需要的。FED是否需要再次升息「仍有待觀察」。(5)AtlantaFEDRaphaelBostic：政策是有限制性的，而且可能有足夠的限制性，不過仍然認為未來不是一帆風順。

2.FED最新的H8數據9月銀行向企業發放的貸款減少0.2%，連續第六個月下滑，借款減少反映出企業投資下降和僱傭活動減少，這反過來又會對經濟成長構成壓力。3.11/18美國政府再次關門？

4.經濟數據11/10美國密西根大學消費者信心、美國財政預算月報11/14美國CPI11/15美國零售銷售

5.美國(1)殖利率反彈引發暫時回檔(2)等待下週CPI、零售銷售！(3)大型科技股相對抗跌

6.美國財政部長Yellen表示與中國經濟政策負責人何立峰為期兩天的會談將進一步討論出基於國家安全目的而使用經濟工具。何立峰強調需要採取有效措施，以使經貿關係重回正軌。

7.短線漲多的震盪。等待下週美國經濟數據！

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