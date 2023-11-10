創辦人丁湘芹 獲得十大傑出企業及創業楷模肯定

由「中華民國傑出企業管理人協會」所主辦的第 22 屆金峰獎，為持續推動並激勵企業之創新及改革、保持高度競爭力，特別邀請多位工商學術界專業人士組成評審團，針對公司體質健全度及營運表現，遴選出傑出企業，此獎項也成為台灣企業最具代表性獎項之一。高階獵頭公司廣興顧問創辦人丁湘芹，首次參加便在激烈競爭中脫穎而出，廣興顧問成立僅五年的時間，期間經歷新冠肺炎，公司不僅業績逆勢成長，成功為數百位人選與公司媒合，成為各大金融、IT 產業的工作夥伴；更一舉獲得金峰獎雙料獎項肯定，榮獲「十大傑出企業」、「十大創業楷模」獎，實屬不易。

歷經疫情重生 從獵頭轉型為「獵頭」創投

創辦人丁湘芹談起品牌創業故事表示，從嘉義北漂、學習舞蹈科班出身，到遭遇受傷被迫放棄舞台，轉而找工作從而經商，最後走向創業之路，一路走來其實非常不易。中間經歷過高壓高工時的草創階段、新冠肺炎的嚴格考驗，才逐漸帶領公司從本土品牌邁入國際化的成功轉型，成為大中華區專精於金融業及科技產業高階獵頭公司，幫助她度過困難憑藉的就是正向態度及堅持不放棄的精神。

過去在每個工作任職總是盡心盡力、拿下各種獎項的丁湘芹，得過電信公司客服傑出服務獎、信用卡銷售優異獎、行銷爆品獎第一、外商獵頭每年千萬以上業績、參加各種企業培訓也以拼命三郎的精神盡力參與，榮獲許多獎項。她笑稱：「我喜歡做的比別人更多！」所以在 COVID-19 期間，別人暫停、她就不停！同業一天出一個履歷表，她曾經一天出到九個。永不停歇的腳步，也讓同業對她刮目相看，吸引許多資深獵頭及獵頭老闆加入，她深知高手需要舞台，便開始成立獵頭公司孵化器，幫助他們開公司，並歡迎優秀的外商及本土獵頭主管一起共創事業。

獵頭公司孵化器 協助創業共打國際

丁湘芹表示:她自己白手起家，從一個人沒有任何奧援，到現在十幾個人的團隊，她深知獵頭公司創業的辛苦，與其大家各據山頭，不如集結眾人之力開創更大局面、拓展國際。所以她整合市場並貢獻耕耘多年的資源，創建獵頭公司孵化器，從開辦公司的資金到訓練，從成立的後台系統到辦公室，甚至於最重要的開拓市場人才與案源，全部到位。廣興顧問未來將朝向「創造台灣的本土獵頭品牌走向國際化」目標邁進；另一方面，最近考上台大復旦EMBA的她，也帶領著公司持續推動教育公益以行動落實 ESG 理念，打造永續共榮的環境。丁湘芹從行政院副院長鄭文燦手中領取「十大傑出企業」、「十大創業楷模」獎項的那一刻起，獵頭，不再只是一個媒合與銷售的角色。深度耕耘的獵頭，能夠綜合龐大的資訊庫與人脈庫，對產業變化高度掌握，看得夠多、夠遠，也能轉成企業做決策的最佳夥伴。