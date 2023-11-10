僑務委員會匯聚全球僑力 推廣臺灣國際醫療實力

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為因應海外僑胞最關心的健康醫療問題，僑務委員會持續整合相關資源推廣臺灣國際醫療產業，特別規劃在今年8月29日至30日「112年僑務委員會議」期間設置「醫療服務體驗區」，邀請財團法人臺灣醫療健康產業卓越聯盟基金會(MET)協助推介國內優質醫療機構，提供現場體驗服務及醫院合作諮詢，向全球重要僑領代表展現臺灣優質醫療實力，同時安排衛福部新南向「一國一中心2.0」專案合作之醫療院所，包含彰化基督教醫院、中國醫藥大學附設醫院、新光吳火獅紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、臺北榮民總醫院等院所進行「臺灣國際醫療產業合作與展望」專題報告，讓海外僑界更了解臺灣的醫療軟實力，進而協助推廣，嘉惠廣大僑胞並行銷臺灣。

僑委會委員長徐佳青表示，臺灣醫療服務具有高品質、高科技及相對合理價格等優勢，舉世聞名。根據今年7月全球資料庫網站「Numbeo」發布的「2023年全球醫療照護指數」，臺灣以85.9分連續5年蟬聯世界第一；國際知名統計網站「RankingRoyals」於今年3月發布「最佳醫療照護城市」排行榜中，臺北市與高雄市同時以86.4分並列全球冠軍，在在顯現臺灣醫療體系與服務名列前茅，並受到國際社會的肯定。

徐佳青指出，臺灣醫療量能充沛，除了嘉惠國人，也希望打造「醫療國家隊」幫助國際社會。MET基金會自2021年度起與日本Medical Excellence Japan達成海外聯盟合作共識，拓展至新南向國家，以佈局醫療市場、深耕當地，讓當地僑胞及國際友人享受到臺灣優質醫療服務。據2016至2022年統計資料顯示，來自新南向國家之醫療服務人次成長近40%，產值約增加15.7億元。2018至2022年海外來臺接受醫衛培訓之醫事人員2,023人，其中新南向國家1,041人佔51.5%，服務成果亮眼。

此外，僑務委員會在今年6月5日至6月9日辦理「2023年僑務委員會臺灣國際醫療產業參訪與商機交流團」，計有來自泰國、印尼、越南、新加坡、澳洲等12國近30位海外僑臺商參與，安排拜會臺灣醫療健康產業卓越聯盟基金會，並參訪6家國內醫療產業相關企業包括：龍骨王股份有限公司、旭基生醫股份有限公司、逢興生物科技股份有限公司、華碩健康股份有限公司、慧誠智醫股份有限公司、美德醫療集團等，以及參觀「臺灣國際醫療暨健康照護展」，另邀請國內19家醫療健康領域相關優質企業及廠商與團員進行商機媒合洽談會，以深化全球僑臺商與臺灣國際醫療產業之鏈結，促進海內外交流合作，共同推動臺灣醫療產業走向國際化。