《家生活》全家10月營收創同期新高 溫暖商品加溫11月

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【時報記者張漢綺台北報導】全家便利商店(5903)10月合併營收為86.17億元，月增1.63%，為歷年同月新高，全家表示，民眾對溫暖型商品需求增加，陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食與現做熟食等，雙十一OMO大促、火鍋季、聖誕主題活動皆紛紛展開，皆可望挹注11月營運動能。

受惠於店數持續增長，泛鮮食業績年增近兩成，有效掌握溫降與國慶萬聖等節日商機，全家10月合併營收為86.17億元，月增1.63%，年增8.25%，全家表示，10月泛鮮食各品類業績全面向上，早晚天氣漸涼，與永豐餘生技合作的多款養生熱飲新品如薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶，Let’s cafe進入熱咖啡銷售旺季，搶攻溫降商機，帶動整體現做飲品成長超過1成；延續餐飲名店與百萬網紅兩大聯名策略，與鼎泰豐、金家ㄟ、好丘貝果本月聯手再推多款新品，涵蓋微波主食、Fami!ce霜淇淋、金飯糰、烘培麵包等多元品項，助攻相關品類銷售也明顯上揚；一般商品亦呈成長態勢。其中，10月適逢自有品牌FamiCollection十週年，推出多款差異化新品，並結合經典暢銷品項，推出主題端架與加價購行銷活動，為冷藏飲料、餅乾零食果乾冰品等品類增添秋冬新樣貌與挹注銷售動能。

全家前10月合併營收為827.43億元，年成長10.09%。

截至112年10月31日止，全家便利商店總店舖數達4,212家。

展望11月，全家表示，民眾對溫暖型商品需求增加，陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食與現做熟食等，雙十一OMO大促、火鍋季、聖誕主題活動皆紛紛展開，皆可望挹注營運動能。