台股失守16,700大關 生技狂吸金 兩檔亮燈漲停

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受美股回檔影響，台股10日跟進拉回整理，目前指數暫報16,695點，下跌76點，權王台積電（2330）股價下跌3元，來到554元，強勢族群由生技股領軍，包括中天（4128）、合一（4743）同步亮燈漲停，鑽石投資（6901）大漲逾7％，扮演盤面吸金指標。

關注美股表現，道瓊工業指數下跌40點，或0.12％，收在34112點；標普500指數上漲4點，或0.1％，收在4382點；Nasdaq指數上漲10點，或0.08％，收在13650點；費半指數上漲1點，或0.03％，收在3472點。

美股開高走低，四大指數收盤全數下跌。受惠美國勞工部公布續領失業救濟金人數達183.4萬人、為連續7週溫和上升。勞動數據穩步降溫，幫助美股四大指數早盤全數開高。然而，儘管聯準會主席鮑爾重申將對政策操作保持謹慎，但也表示仍未有足夠信心確定緊縮政策已經足夠，造成市場對即將降息的期待落空，場對即將降息的期待落空。此外，美國財政部拍賣240億美元30年公債，結果顯示需求狀況不佳，造成各年期美債殖利率全面彈升，並打擊美股四大指數開高走低。

統一投顧表示，台股在成功守住16000點整數關卡後V轉，隨著類股良性輪動下，指數成功收復半年線關卡。由於短線急漲，短期均線乖離漸大，指數來到半年線反壓區。但在量價配合宜下，加上外資期貨轉為多單，指數應可偏向震盪盤堅，操作上以選股為主。

另外，盤面資金輪動快速，個股表現為主，AI、IC設計／封測、IP、生技等，如世芯、創意、M31、中華車、金像電、美時、材料KY、聯發科、緯創等，短線強勢。