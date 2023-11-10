《電機股》宏佳騰力拓韓市 首批訂單下季交付

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【時報記者葉時安台北報導】宏佳騰(1599)持續擴展國內外市場和多元化發展，宏佳騰宣布首波合作將以ODM模式與韓國Bikebank旗下子公司Dotstation合作，首部ODM車款即是日前於韓國車展亮相、備受矚目的全新跑旅EV-C1，首批訂單表現亮眼，預計於2024年第一季開始交付。宏佳騰表示，未來不排除ODM發展新車輛或是代理引進更多現有台灣車輛進軍韓國市場，擴大全球影響力。

宏佳騰機車在品牌歡慶25周年的氣勢下，各項車友活動系列盛會及優惠專案，成功吸引消費者關注和肯定；其中甫於近期全新上市的白牌王者STR 250特仕版，在市場上表現火爆，大大刺激第三季整體銷售增長。

隨著國內市場表現逐漸回升，於外銷市場更取得了顯著的突破。看好商用電動機車市場發展前景，宏佳騰機車在今年度米蘭車展特別展出多款商用車輛，包括首次亮相的Ai-3商用版車款、Ai-2充電版車款。Ai-2充電版車款不同於在台灣市場推出的換電版本，每次充電時間8小時、單次充電可續航里程(定速30 km/h，提供國外市場對電動車輛的多元使用需求，也助於強化宏佳騰品牌在國外電動商用車輛市場的全球佈局。

除了積極參展擴展海外業務外，宏佳騰更宣布首波合作將以ODM模式與韓國Bikebank旗下子公司Dotstation合作，首部ODM車款即是日前於韓國車展亮相、備受矚目的全新跑旅EV-C1，使用Gogoro Network換電系統，可於首爾、大邱、世宗、昌原、仁川、慶山、京畿道、蔚山等八個重要城市進行換電，首批訂單表現亮眼，預計於2024年第一季開始交付。

EV-C1將提供給個人用戶，可供銷售、租賃以及美食外送等多種用途，這將為宏佳騰在海外電動車市場的多元化業務拓展帶來新的契機。同時，宏佳騰也積極尋求更進一步的合作，有望以代理銷售的方式，將台灣熱銷的Ai-1與Ai-2車款引進韓國市場。

宏佳騰鍾杰霖董事長表示，未來不排除ODM發展新車輛或是代理引進更多現有台灣車輛進軍韓國市場，宏佳騰機車也將繼續致力於創新和品質，以滿足國內外市場的需求，並持續拓展在國際市場的影響力。

宏佳騰機車在國內外市場的持續成長和多元化發展，成功突破以往主要以ODM沙灘車外銷歐美市場的布局，為未來的發展與全球電動機車市場布局奠定了堅實的基礎。