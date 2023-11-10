ViewSonic展出數位化教學方案

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ViewSonic參加「2023臺灣教育科技展（EdTech Taiwan）」，不僅展出為數位化教學量身打造的最新課堂互動軟體ClassSwift、全系列數位互動教材，還有最新105吋ViewBoard 5K互動顯示器等符合教學現場需求的多元教育科技解決方案。

4天展期安排32堂研習課程，打造生生用平板、AI及雙語教育的高互動情境，讓老師及參觀民眾掌握最新教育科技資訊，同時體驗ViewSonic為臺灣精心打造的教學生態系。

ViewSonic優派學院院長連育仁表示，教育部「數位學習精進方案」將數位科技導入課堂，為讓教師們輕鬆運用教育科技，ViewSonic攜手教師、教科書商及教育領域業者，打造結合軟體、硬體及數位內容的全方位教育科技解決方案，陪伴老師們發揮數位設備優勢、掌握數位教學。此次教科展不僅有符合各種教學情境的解決方案，還可體驗最新的教學互動軟體ClassSwift，直覺使用的介面、簡單高互動的教學模式，讓科技成為教師授課助力，滿足家長、學生對於數位學習成效上的需求。

ViewSonic於臺灣教育科技展中設置主題體驗區，包括教師研習區、補教解決方案區、智慧黑板解決方案區、手寫體驗區。