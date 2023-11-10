《電週邊》振樺電Q3毛利率再寫高 EPS逐季揚前3季5.2元

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【時報記者葉時安台北報導】Posiflex振樺電(8114)2023年客戶結構持續優化，第三季毛利率再創新猷達40.01%，單季EPS為2.20元，逐季走揚，創4個季度高點；前三季合計5.20元。展望後市，短期總體經濟變數較多，然在雙引擎六大終端應用及區域平衡佈局下，營收仍有穩健支撐，毛利率隨產品組合改變而體質顯著優化，本業獲利能力可望進一步提升。

振樺電2023年第三季合併營收為25.42億元，季表現持平、年減28.3%；今年前三季營收合計74.66億元，年減18.1%。集團三大事業體，除持續深耕既有客戶及品牌通路外，亦積極擴大全球一線客戶市場佔有率，並致力於產品組合優化，使整體營運與獲利結構更趨扎實穩定。

線上線下解決方案(O2O Solutions)自今年初總體經濟及消費市場需求不明朗而營收疲弱，然下游通路隨著庫存逐步去化調整，第三季起拉貨力道開始回升，營收季增近15%，年減少24%，累計前三季同期減少約28%；產業物聯研製中心(Embedded Foundry)，上半年因軟體定義資料中心及整合高階顯卡的醫療運算應用強勁而維持成長格局，第三季則因半導體檢測平台產品世代交替空窗期而較為疲弱，季減8%，又因去年半導體專案客戶出貨高基期致年減三成，累計前三季同期減少約11%。

線上線下解決方案第三季營收逐步回升，毛利率因未達最適規模經濟而尚未回到強勢水位，然產業物聯研製中心在產品及客戶結構大幅優化下，毛利率持續攀高，再次拉升集團第三季毛利率至合併以來之新猷達40.01%，前三季毛利率合計達38.6%，年增3.4個百分點；第三季單季營業利益3.31億元，營業利益率13.04%，前三季累積營業利益9.58億元，營業利益率12.83%，核心獲利能力因客戶組成結構優化及集團綜效逐步體現而維持健康穩定。第三季業外匯兌利益正向貢獻0.42億元，少數股權約0.99億元，單季淨利歸屬於本公司業主為1.66億元，第三季EPS新台幣2.20元，逐季走揚，登上4個季度以來高檔，前三季EPS合計新台幣5.20元。

展望後市，短期總體經濟變數較多，然在雙引擎六大終端應用及區域平衡佈局下，營收仍有穩健支撐，毛利率隨產品組合改變而體質顯著優化，本業獲利能力可望進一步提升。零售餐飲通路客戶在上半年的庫存去化後，營收動能已顯著回升；另集團於歐美市場之醫院自助報到、飯店自助check-in、捷運智慧閘門等政府基建預算專案與智慧物流主攻之線上購物線下退貨(BORIS)解決方案可望於明年第一季起逐步放量。

總體而言，線上線下解決方案在新產品與新專案逐步放量後，明年可望重啟強力的成長動能；產業物聯研製中心方面，來自軟體定義資料中心及AI醫療運算的需求穩健，半導體檢測市場因AI/ChatGPT動能明顯轉強，現有世代產品在地緣政治考量下需於各區域布建備援產能而開始追加訂單，加上新世代產品將提前逐步導入，成為2024年重要成長引擎。除上述商業模式及營運結構日益堅實，振樺於今年第三季早於法規要求完成第一次永續報告書認證，為集團永續發展策略跨出重要的一步。