《櫃買市場》國邑*上櫃案審議通過

【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心審議通過國邑*(6875)上櫃案。
國邑*係以科技事業申請上櫃，主要從事新劑型新藥之研發，董事長為王建治，推薦證券商係國泰證券、元大證券、第一金證券及統一證券，申請時資本額5億8535萬2000元；國邑公司111年度合併營業收入為0元，稅後淨損為2億6650萬6000元，每股虧損為2.7元；112年前3季合併營業收入為3億1450萬元，稅後淨利為9980萬6000元，每股盈餘為0.89元。
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【時報記者張漢綺台北報導】櫃檯買賣中心審議通過國邑*(6875)上櫃案。
國邑*係以科技事業申請上櫃，主要從事新劑型新藥之研發，董事長為王建治，推薦證券商係國泰證券、元大證券、第一金證券及統一證券，申請時資本額5億8535萬2000元；國邑公司111年度合併營業收入為0元，稅後淨損為2億6650萬6000元，每股虧損為2.7元；112年前3季合併營業收入為3億1450萬元，稅後淨利為9980萬6000元，每股盈餘為0.89元。
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