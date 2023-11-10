《電機股》大同連10季獲利 前3季EPS0.68元

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【時報記者任珮云台北報導】大同(2371)第三季單季合併營收114.4億元，連續10季獲利，較去年同期成長逾58.5%，本期淨利6.8億元，歸屬於母公司淨利5.5億元，基本每股盈餘0.23元。大同母公司受惠於電力及能源事業拓展，與持續透過成本優化、費用控管，本業穩定獲利，單季合併營收114.4億元；其中，精英自去年10月起列入合併主體，112年Q3大同合併入精英營收44億元，約佔單季合併營收39%。前三季累計合併營收為新台幣358.1億元，合併稅後純益新台幣18.9億元，歸屬於母公司淨利新台幣15.8億元，每股盈餘為新台幣0.68元。

與111年前三季同期相較，累計合併營收成長64.9%，主要受惠於併入精英營收154億元影響，約佔合併營收43%。而合併稅後純益較去年同期減少約52億元，主因為去年受華映除列一次性回沖84億元影響，若去年排除華映除列影響數，則合併稅後純益較去年同期成長241%，顯示公司在整合旗下資源的努力下，利好效應趨強。

大同公司在大股東與董事會的支持下，經營團隊專注大同電力及新能源事業，配合政府強韌電網及綠能政策的剛性需求，在政策及民間案場上，加強合作力道，應用大同一條龍的能源方案優勢，成為國內電力新能源的要角。大同另已啟動海外能源市場的拓展，積極與各國政府及跨國企業合作，東南亞國家皆有斬獲，在國內太陽能電廠不斷建置的同時，售電獲利效益持續挹注，海外市場商機積極開拓，公司樂觀看待未來營收與獲利的表現。