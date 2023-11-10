IFCHIC 倡議女性發展善盡 CSR

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近期時尚界對於社會議題關注持續提升，像是提倡女性權益，為社會盡一份心力，國際精品電商平台 IFCHIC 將平等和多元性視為企業核心價值，支持由藝人瑞莎創立的「瑞星 Rising Star 韻律體操協會」以及高爾夫好手賴怡廷，推動女性專業領域發展，鼓勵女性突破框架！

贊助瑞星體操隊及高爾夫選手 重新定義「成功」

今年，台灣的瑞星體操隊在瑞莎的領導下，為台灣在菲律賓國際賽勇奪 12 金，此外，他們還在台灣成功舉辦了「瑞星盃國際公開賽」，IFCHIC 提供支持，協助瑞星團隊接受更優秀的培訓，積累國際賽事經驗，為前進奧運制定了明確的目標！對 IFCHIC 來說，能讓這些小小選手無憂無慮地參加國際賽事，絕對是一個重要的使命， 未來將會持續與瑞星合作！

在台灣，有很多女性為了實現自己的夢想和追求卓越而不斷努力，IFCHIC 與女子高爾夫選手賴怡廷合作，支持高爾夫選手技術提升。對於 IFCHIC 來說，多數人目光都聚焦在冠軍，並不代表其他選手沒有付出努力或停止前進，「名次不能與成功畫上等號，成功的真正含義在於自我追求與肯定。」

IFCHIC 近期與高爾夫球好手賴怡廷合作，期許成為夢想推手，持續支持女性在各個專業領域發光發熱。圖片來源/賴怡廷選手 / IFCHIC

鼓勵女性跳脫框架 活出自我經典時尚

每一位揮灑汗水的的運動員，日後都可能成為該領域的推動者。不僅僅是在運動界，各個專業領域都有無數女性默默努力，這些女性的潛力和動能，都值得被更多人看見，也讓世界更美好、更進步！

不受框架限制活出自我價值，就是不敗的經典時尚。IFCHIC 將於各社群平台分享更多女性的故事和經驗，提高社會大眾對女性專業領域的關注和認識，我們鼓勵更多女性發聲，勇敢追尋他們的夢想，透過持續的宣傳和倡議，IFCHIC 希望發揮企業的影響力，肯定那些努力付出的女性，並成為女性發展的推手！