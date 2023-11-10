日益能源　台灣第一家電動車全綠電充電服務

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為配合政府2050年淨零排放轉型目標，工研院昨(9)日，於台南沙崙智慧綠能科學城展開「沙崙綠能科技示範場域淨零碳排綠能技術沙盒計畫」，透過整合環構與研發成果，推動綠能科技示範場域的關鍵技術發展，打造未來再生能源高占比情境下的關鍵技術。

本次活動聚焦於建構三大沙盒驗證平台，包括「綠電產銷與管理驗證」、「智慧能源區域實證」與「氫能示範驗證」，進一步推動再生能源普及。藉由電力品質調控與饋線調度優化管理技術，提升能源使用效率；隨著再生能源及儲能系統設置量增長，進一步減少能源轉換損耗，並建立智慧能源調度與管理；建構自主完整的氫能源產、輸儲、用之管理控制技術，以實現能源自主與低碳能源供應，為台灣能源轉型開創更具前瞻性的方向。

其中，電動車充綠電服務的商業模式也是本次議程討論的重要焦點。核心參與廠商包含日益能源、起而行、充壩(gochabar)、宏碁智通...等，而日益能源作為全方位綠能服務商，從發電到售電提供完整一條龍服務，並致力於推動再生能源技術的研發與應用，也在活動啟動儀式與工研院進行正式簽約，成為台灣第一家提供電動車全綠電充電服務的公司，進一步推動綠能科技的發展，為我國能源轉型目標作出積極貢獻。

日益能源科技股份有限公司成立八年，擁有豐富的綠能經驗，是第一家協助企業加入RE100的能源服務商，致力協助企業進行再生能源完整規劃，並輔導企業進行能源轉型，提醒台灣企業正視能源轉型的迫切危機。近年來，公司更將事業版圖拓展至碳盤查、儲能、全綠電充電樁等多元再生能源發展領域，秉持綠能永續發展的理念，為台灣能源轉型努力付出。