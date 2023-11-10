前三季EPS 千附精密3.14元 千附實業1.08元

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千附實業（8033）與旗下千附精密（6829）公布今年前三季合併財報，均呈現衰退。其中，千附精密前三季合併營收10.3億元，年減28.5％，因營業毛利及營業利益，分別年減32.01％及28.31％，稅後純益1.86億元，年減42.26％。EPS3.14元，低於去年同期的5.56元。

千附精密第三季合併營收3.73億元，雖因航太國防、半導體均較上季成長，但光電產品因出貨受客戶推遲，營收較上季衰退，稅後純益約8,786萬元，不如去年同期的1.23億元，EPS為1.48元，不如去年同期2.07元。

展望未來，因光電半導體近期需求較弱，千附精密可預期於明年第2季回溫。

千附精密第三季各產品占比，航太國防約40％，光電約40％，半導體約13.5％，其他約6％，整體毛利率為36.6％。因第三季費用率11％，及業外收益約1,400萬元挹注。其中，匯兌利益約1,300萬元，稅後純益約8,786萬元，EPS為1.48元。

至於母公司-千附實業，第三季營收6.23億元，因廠務工程受到台積電在台灣建廠趨緩影響，單季營收季減31％。而製鞋機械營收，自谷底回升，單季營收季增167％，但仍處於低檔。

千附實業第三季各部門營收占比，分別為機械事業處約10％，廠工事業處約30％，千附精密約60％，整體毛利率為32％，稅後純益約8,550萬元，EPS為0.76元。

千附實業累計前三季營收20.74億元，年減32.02％，營業毛利逾4.59億元，年減37.38％，營業利益1.68億元，年減50.87％，稅後純益約1.22億元，年減59.66％，EPS1.08元，低於去年同期的2.63元。

展望未來，千附實業的廠務工程，目前市場需求不高，預估明年中回溫，製鞋機械營收可望逐季回升，但整體需求仍未回到過去水平。