北士科最精華2％曝光 承德大道首排 「士科潤山」戶戶景觀

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北士科（北投士林科技園區）歷經去年整年至少500億推案的噴量大爆發，包括華固、國泰、璞園、家居、宏普等眾家推案激戰一年後，這塊號稱北市最後一塊重劃區加科技廊帶最後一塊科技園區，拼圖的「身價」也隨實登揭露浮現，平均都站上110-120萬行情、中高樓層能賣到120萬以上、甚至已達到132萬水準。

房產專家指出，北士科的純住宅區面積僅佔約13.7%，而60米承德大道景觀第一排，是全區鳳毛麟角「2%純住景觀席」，因此最具價值。11月登場的新預售案「士科潤山」作為北士科60米承德路首排純住區首發登場的個案，全棟樓層戶戶景觀，同時擁有無遮蔽、前後無限棟距的優勢，前迎關渡平原大景，後賞文林國小青青校園，掌握精華中的最精華。

跟過去1年半期間，眾家建商激戰的文林北路推案視野受限，只有中高樓層可以眺望陽明山景相較下，北士科承德路第一排純住區的景觀條件「更具備創價潛力」。建商之一的甲山林集團董事長祝文宇認為，這麼稀有的雙景觀條件，這是一棟幫住戶賺錢，也一棟讓人捨不得賣的好房子。

代銷業者指出，承德路還有一個優勢，承德路南端有目前每坪開價150萬的西區門戶計畫台北雙子星、北端則以金仁寶總部55樓地標、新壽、華固、遠雄、和永陞匯聚出的商辦聚落，「北區門戶計畫」儼然成形，60米承德路串聯兩大門戶計畫，發展利多題材大爆發，未來行情看俏。

在坪數方面，北士科過去一年半由45-80坪中大坪數主導市場，總價門檻較高，今年開始推案坪數有縮小趨勢。由甲山林集團與新潤建設機構兩強聯手推出的「士科潤山」，規劃26、34、43坪，搭上這波北士科中小坪數趨勢。業者也不諱言：「剛剛好的2-4房是置產自用主流，不僅符合科技新貴需求、總價門檻低、銀貸成數夠，來自台北市中心的區外客搶得也很兇，去化速度更快。」「士科潤山」具備「坪數瘦身」、「享有關渡平原視野的承德路純住區」這兩大特色，將為邁入新階段的北士科房市打開新價值。