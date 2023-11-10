成功大學第三屆成電論壇「生成式AI」今盛大舉行

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國立成功大學第三屆「成電論壇」10日上午隆重舉行，主題為「生成式AI」，邀請五位畢業系校友，包含東台精機董事長嚴瑞雄、華碩電腦執行長胡書賓、華邦電子總經理陳沛銘、奇景光電副總經理陳有棟、耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠，針對AI驅動智慧製造、生成式AI的發展、應用與未來趨勢進行分享與探討。

校長沈孟儒表示。由於Covid-19疫情，影響全球經濟與環境，人們也學習了新的生活與教育模式來適應疫情所造成的衝擊，所幸科技的進步未讓一切完全停擺，透過網路資源持續讓研究、教學、國際化得以維持一定發展。

而疫情逐漸趨緩之際，在後疫情的世代下，透過數位轉型與新知識爆發，持續發揮成大人以務實且積極的態度。面對各種挑戰，並以創新創意的思維，克服解決各種難題困境。

成大電機系友會理事長暨旺宏電子董事長吳敏求表示，台灣半導體近年成為世界關注的焦點，然而，幾十年後的台灣要保持領先，關鍵就是能長遠、持續培育創新科技人才。

基於這個理念，旺宏電子捐贈新台幣4.2億元建置「成大創新中心－旺宏館」，目前已啟用，除了多元的教學空間與研究實驗室，還提供許多團隊交流討論的共享空間，尤其「敏求智慧運算學院」的老師帶領學生進行跨域研究、甚至跨校合作，這個創新的教育模式，突破現有高等教育框架，相信可以為台灣的未來培育更多創新且跨界思維的人才。

自吳敏求擔任成大電機系友會理事長以來，三年前首次推動「成電論壇」，探討前瞻科技趨勢，讓師生與產業界近距離對話，激盪創意的火花。

更將規劃設置青年教授講座，每位講座每年提供100萬元獎勵，延攬傑出優秀的國內外年輕教授人才於成大任教，教授新知與傳承經驗，提升台灣科技整體的創新動能。