《商情》期金止跌反彈；期銅持穩；原油重返80美元；BDI反彈4.4%

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時報-商情早報

1.FED偏鷹 紐約期金止跌反彈。

2.LME：11/09期銅收8147.00美元/公噸，漲5.00美元。

3.NYMEX:12月輕質原油漲0.41美元，每桶為75.74美元。

4.西德州原油上漲0.49美元，每桶為76.34美元。

5.11/09BDI運費指數為1598.00。

6.SICOM:天然橡膠12月期貨RSS3上漲2.00美分。

7.NYCE:12月棉花漲1.63美分，每磅為76.52美分。

8.CBOT:12月黃豆粉漲0.10美元，每公噸為449.90美元。

9.11/09TRJ-CRB持平，為273.38。

10.SGX:11/09 SGX 62%鐵礦石報每公噸127.14美元，漲0.23美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-FED偏鷹，周四紐約期金止跌反彈；儘管美國聯準會(Fed)主席鮑爾發表鷹派談話、重申需要透過較高利率抑制通膨，不過投資人正在試圖從FED多位官員鷹派與鴿派官員的談話中，尋找利率前景的線索，令金價漲近1%；終場收盤報價，12月黃金漲12.00美元，報每盎司1969.80美元；12月白銀漲1.08美元；1月白金跌8.70美元；12月鈀金跌51.30美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走軟，期銅持穩；因在美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾發表講話之前，美元走軟，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，抵消了主要金屬消費國中國，經濟復甦不確定性帶來的壓力，致倫敦(LME)銅價小幅上揚。終場周四指標期銅上漲5美元；期錫下跌53美元；期鎳下跌281美元；期鋅下跌7.5美元；期鋁下跌21美元；期鉛下跌0.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-空頭回補，周四倫敦原油期貨重返80美元關卡；因中東供應中斷的擔憂緩和，及市場預期沙烏地阿拉伯計劃100萬桶/日的額外減產政策，延長至明年第一季度的可能性有所增加，引發空頭回補，其中美國NYMEX-12月輕質原油期貨漲0.41美元，報75.74美元/桶；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨漲0.47美元，報80.01美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價回神，周四BDI指數反彈4.4%；儘管遠程礦航線持續低迷，但太平洋區鐵礦石貨盤穩定，且消化不少過剩運力，令海岬型船運價增加近1400美元，加上隨電廠採購招標增多，煤炭運輸需求略有轉好，連帶致巴拿馬型船運價續揚，終場波羅的海乾散貨BDI指數反彈4.4%；其中最新報價BDI指數上漲68點，收1598點，漲幅4.4%；BCI指數上漲168點，收2486點，漲幅7.3%；BPI指數上漲30點，收作1500點，漲幅2%；BSI指數上漲12點，收作1116點，漲幅1.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-日圓走弱，周四大阪期膠續揚近1.5%；隨著日圓兌美元匯率回落，使得持有外幣的買家更能逢低承接以日圓計價的大宗商品。此外日本本田汽車發布的數據顯示，受美國銷售強勁和日元疲軟的推動，9月季度營業利潤增長31%，並將全年預期上調20%，令終場大阪期膠續揚近1.5%；其中大阪交易所OSE橡膠4月期貨漲1.4%，報每公斤262.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠12月期貨漲0.1%，報每公斤147.90美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲0.2%，收於每噸14200元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，受供需預測利空報告打壓，其中大豆、玉米和小麥期貨齊跌，其中因全球庫存強勁，引發獲利了結，令大豆期價自2個月高價承壓回跌，玉米期貨走低，受累於美國玉米產量大幅增；另外，由於美元走強以及全球供應量增加、需求量減少以及期末庫存增加，致小麥期貨擴大跌幅，終場12月小麥跌11.5美分，12月玉米跌8美分，11月大豆跌21.25美分，12月黃豆油漲0.5美分，12月黃豆粉漲0.1美元。(鄧凱綺整理)

7.棉花期貨-周四ICE棉花期貨止跌上揚；受惠於美國農業部每周出口銷售數據顯示，較前四周平均值高出82%，加上國際油價走高，同步支撐期棉漲逾2%；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲2.18%，報每磅76.52美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌0.19%，收報每公噸15570元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國房地產支持措施，鐵礦石漲近2%；因在最大消費國中國，央行行長針對中國最大鋼鐵消費產業房地產市場發表表示支持的演說後，提振市場前景情緒，陷入困境的房地產行業獲得進一步北京當局支持的希望，加上，供應中斷擔憂，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受益上揚。終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲1.92%，報每噸115.17美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.53%，報每噸828人民幣。(呂方維整理)

(商品行情網)