大陸首個！ 涉台海事糾紛解決中心在廈門成立

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新華社10日報導，大陸福建海事局透露，為貫徹落實《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，發揮福建作為台胞台企登陸第一家園的突出作用，探索創新涉台海事法律服務，「福建省涉台海事糾紛解決中心」9日在海絲中央法務區廈門片區正式成立。

作為大陸首個涉台海事糾紛解決中心，福建省涉台海事糾紛解決中心在廈門市海絲中央法務區建設工作領導小組辦公室和福建海事局指導下，由廈門海事局聯合廈門海事法院、廈門市司法局、廈門仲裁委、船員協會、絲路海運聯盟等11家單位及行業協會共同成立，辦公場所設在海絲中央法務區廈門片區公共法律服務中心。

據廈門海事局副局長陳谷說明，中心成立後，將發揮行政、審判、仲裁、行業、調解組織、保險及相關專家隊伍的作用，重點針對船員權益、水上交通事故、沉船或礙航物打撈、各類海商合同履行、海上客運人身損害賠償、港口建設及作業以及涉台新業態等方面的糾紛，為台胞台企提供海事法律諮詢、公益法律宣講、解紛調處等「一站式」法律服務。

福建海事局安全管理處處長吳展表示，該中心還將探索創新涉台海事法律服務，推動建立涉台海事多元糾紛解決機制，豐富涉台公共法律服務實踐經驗，為兩岸經貿、人員密切交流提供法治保障，增強台胞台企的法治獲得感，助力福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區。

據悉，福建省現有落戶台資航運企業及涉台船員外派機構27家，每年有超過萬人次的大陸船員外派至台資航運企業工作；省內現有兩岸直航（「大三通」「小三通」）公司35家、參與運營船舶58艘，直航貨運年均約800航次，貨運量超500萬噸，涉台海上事故調查10餘起。

此外，福建省還擁有大陸首個涉台海事審判法庭，近三年來共受理各類涉台海事案件約700件，標的金額約14億元人民幣。