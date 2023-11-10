《美股》消息面：鮑爾放鷹 必要時升息；俄國下周取消汽柴油出口禁令

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●聯準會主席鮑爾周四在國際貨幣基金（IMF）舉辦的活動上表示，最近通膨放緩對央行決策官員來說是一個令人鼓舞的跡象，但可能需要做更多來降低通膨，讓通膨率持續降至2%還有很長的路要走。聯邦公開市場委員會（FOMC）致力於實現這樣的貨幣政策立場，即政策足夠具限制性，以便逐漸將通膨率降至2%。但我們沒有信心政策已經達到這樣的立場。他並表示在必要時，央行會毫不猶豫地進一步收緊貨幣政策，但同時他也承諾未來在貨幣政策方面將謹慎行事，要避免被幾個月良好的數據所誤導，也能留意過度緊縮的危險。他並提到商品、服務和勞動力供應改善給降低通膨帶來幫助，可能已經接近尾聲。

●路透社報導，消息人士透露，俄羅斯燃油生產商已經接獲政府通知，即將取消所有剩下的柴油和汽油出口限制。俄羅斯是全球最大的海運柴油出口國。該國在9月21日發布燃油出口禁令，以應對國內價格高漲與供應短缺問題，並於10月6日放寬管制，重啟管道柴油出口，但仍維持汽油出口禁令。俄國能源部長Nikolai Shulginov周三表示，俄國正在考慮取消某些等級汽油的出口禁令。某俄羅斯油企消息人士表示，俄國政府已經告訴生產商自下周起開放出口。另一名業內人士表示，政府承諾下周取消燃油出口禁令，因此我們已經擬定出口時間表和煉油計劃。

●美國勞工部公布，上周（截至11月4日）初次請領失業給付人數周減3000人，為21.7萬人，略少於市場預期的21.8萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.225萬人，周增1500人。截至10月28日止當周，續領失業金人數周增2.2萬人，為183.4萬人，超出市場預期的182萬人。

●聯準會主席鮑爾放鷹，周四美元走高，一度漲0.36%，報105.97。

●美元反彈，但仍然偏軟，以及金市技術性賣壓減弱，周四紐約12月期金上漲0.61%，報每盎司1969.8美元。

●最新數據顯示美國就業放緩，聯準會可能維持利率不變，以及沙烏地阿拉伯官員重申石油需求仍然穩健，周四紐約期油收漲0.54%，報每桶75.74美元，盤中一度上漲2.3%，報每桶77.16美元。倫敦布蘭特期油漲0.59%，收在每桶80.01美元，收復80美元大關。