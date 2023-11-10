《國際金融》AZ、Adyen財報亮眼 歐股衝近3周新高

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】得益於阿斯利康(AZ；AstraZeneca)和Adyen的強勁財報，歐股周四收漲；此前歐洲央行(ECB)官員試圖淡化市場對降息的押注；此外投資人也在關注聯準會主席鮑爾稍後對貨幣政策前景發表談話。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.73點或0.84%，為447.8點，來到自10月18日以來新高。

歐洲央行官員在周三表示，在抑制通膨方面需要取得更多的進展。歐洲央行副行長Luis de Guindos週四接受採訪時表示，由於通膨前景揮之不去，現在討論降息還為時過早。

英國央行(BoE)首席經濟學家Huw Pill說，央行需要保持對貨幣政策的限制性立場。

企業獲利持續推動股價的強勁上漲。據LSEG資料顯示，Stoxx 600成分股至今已發表財報的公司中，有55.3%的業績超出預期，略高於平均的54%。

英國支付公司Adyen大漲37.8%，此前該公司宣布，第三季業績優於預期，中期目標變得更加可實現。

英國/瑞典製藥廠AZ上漲2.6%，報10436英鎊，股價創近三周新高，稍早該公司上調年度獲利財測，並公布優於預期的第三季獲利和營收表現。

施耐德電機(Schneider Electric)在公布長期財測展望之後，股價升8.3%。

德國消費品公司漢高(Henkel)在略微上調全年業績財測之後，大漲4.5%。

諾和諾德(Novo Nordisk)大跌2.8%。此前監管單位對禮來(Eli Lilly's)的減肥藥Zepbound表示讚許，讓諾和諾德的減肥藥添加一個競爭對手。

線上博彩公司Flutter大跌10.2%；稍早該公司公布全年獲利將落在財測區間的低端。