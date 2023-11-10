台指期早盤回檔 一度下挫百點

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台指期早盤10日回檔整理，盤中指數低點來到16,627點，一度下跌逾百點，目前跌勢略見放緩，暫報16,697點，下跌66點，跌幅0.39％，成交口數約3.7萬口。

美國聯準會主席 Jerome Powell 表示目前利率已經相當緊縮，聯準會將謹慎行事，但沒有辦法保證利率已經足夠緊縮，聯準會仍在思考利率需要到多高水準，強勁的經濟成長可能影響通膨降溫的進展，並需要貨幣政策的回應，若有需要聯準會將毫不猶豫的升息，供給面改善對通膨緩解的挹注可能已經到尾聲，未來大多還是需要仰賴貨幣政策抑制需求成長才能降低通膨。

第一金投顧指出，美股四大指數連日上漲走勢後開始呈現回檔修正，台股由於也跟著反彈上漲數日，短線漲多需慎防高檔震盪，股價若有回檔，可留意低基期 AI 股或展望最強勢的高價股，預期年底至明年仍將由 AI 科技股領軍上攻，本週也有眾多大型股的財報及法說，需持續觀察數據及明年展望。

未來投資主流仍將在AI，包括上游IC設計至下游零組件廠，都有機會持續受惠AI而帶動2024年業績成長，為2024年台股回升行情的關鍵。傳產方面，可留意近期較強的族群，例如居家生活、紡織纖維、航運、塑膠、食品、水泥等，在題材、供需、旺季、匯率的有利情況下，可逢低區間操作。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌39點，成交價8,698點；臺灣生技期貨小跌3點，成交價4,207點；國外指數部分，東證期貨下跌1.25點，來到2,329.75點；美國道瓊期貨下跌187點，指數暫報33,983點；美標普500期貨下跌36.75點，指數報價4,360.5點；美國那斯達克100期貨下跌129點，盤中報價15,251點。