《金融》RBA第13度升息 華銀推澳幣優利定存專案

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【時報記者任珮云台北報導】為滿足客戶多元外幣資產配置需求，華南銀行今年以來除陸續推出各期間之美元優利定存專案外，目前正推出「澳幣優利定存限時專案」，年利率最高可享3.2%。澳洲央行（RBA）本月將官方現金利率(cash rate)從4.1%調升一碼至4.35%，為7月以來首度升息，而這也是RBA自2022年5月展開升息循環以來第13度升息。

華南金10月稅後盈餘14.36億元、月減15%，累計前十月稅後盈餘183.29億元、年增23%，EPS 1.34元，均創同期新高。華銀10月單月稅後盈餘14.71億，月減7%，因9月有一次性大額呆帳收回挹注，華銀累計前十月稅後盈餘171.07億元、年增19%，EPS 1.75元，帶動母集團獲利續攀高峰。

華銀此次推澳幣優利定存專案，只要是以新臺幣結購或自他行匯入之澳幣新資金，存滿澳幣1萬元，不論個人或企業戶(DBU及OBU)，即可享3個月期年利3.00%或6個月期年利3.2%，華南銀行本次專案活動期間到113年1月31日。

近期金融市場受全球經濟情勢影響，各國股匯市波動較大，將資產配置於定期存款係屬較穩健的方式，華南銀行溫馨提醒客戶仍須注意匯率走勢，避免日後轉換其他幣別所可能產生之匯率兌換風險，建議客戶於佈局外幣資產同時，應多加留意全球經濟情勢及金融市場走勢。