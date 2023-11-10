83歲退休教職樂當志工 長照關懷據點帶跳健康操「噴暖心金句」

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何菊枝從教職退休後不中斷學習、樂當志工，在弘道老人福利基金會的長照關懷據點帶益智健康活動，常噴金句激勵溫暖人心，不僅自己過充實樂齡生活，更帶動橘世代一起動起來，活出銀光閃閃、活力滿滿的銀髮生活。

83歲何菊枝在嘉義市政府寶智大樓委由弘道老人基金會開辦的關懷據點、銀髮族俱樂部帶長者跳健康操，手腳俐落，搭配發人深省又有趣的金句「運動一身汗，老來醫生不用看」、「運動不要斷，老來到處竄」，全場歡樂，笑聲連連，活力爆表，讓大家暖身，更暖心。

何菊枝從大同國小退而不休，繼續回校為新住民上課，與各國新住民互動學到各國語言、文化，她還隨身帶紙筆，隨時記錄所見所聞，多年來手記了數本「順口溜」寶典，常噴金句，詼諧逗趣，發人深省。

何菊枝當弘道老人基金會志工多年，基金會為橘世代設計多元課程、活動，延緩老化，何菊枝也跟著成長，運用自己所學的技藝、大半輩子教職累積的經驗，用團康方式帶大家跳健康操、手語操，她活潑有熱情、活力飽滿、充滿智慧，鼓舞了學員們以她為榜樣、標竿，動起來。

何菊枝未退休時就學游泳、跳舞、騎馬、滑雪，還帶童軍團、帶救國團活動，退休後還學過潛水，這些才藝豐富了她的生活，也成為很多彩多姿的生命記憶，退休後還成為她當志工為樂齡族服務的能力。

何菊枝認為「練肖話」、學習、走路、動起來是快樂活得長壽的不二法門，她這樣做，活出自己喜歡的樣子，也用自己的方式希望能幫助樂齡族活得健康快樂。