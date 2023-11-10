陸雙11開打 華為、小米為何強壓蘋果？

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中國雙11購物節熱鬧開打，國產手機品牌強勢回歸，其中，小米14新手機10月31日開售，僅用時4小時就打破了天貓、京東、抖音、快手等四大平台近一年所有國產手機「首銷全天銷量及銷售額」紀錄。

根據陸媒快科技報導，目前華為、小米的新機在大陸一機難求，反觀蘋果iPhone 15卻在降價促銷。

儘管蘋果手機在中國高階手機市場市占率仍維持獨大，但從iPhone 15在中國銷量明顯不佳的情況來看，究竟是華為削弱蘋果在高階市場的主導地位，還是i15缺乏吸睛的新功能，或是中國疲弱的經濟讓消費力道縮手，蘋果手機真的在中國不香了嗎？

小米新手機 雙11創新紀錄

小米集團公布最新雙11數據，稱在各大電商平台「開門紅」，在10月31日開始的促銷活動，首售4小時（10月31日晚上8時至11月1日凌晨零時）打破「天貓、京東、抖音、快手」四大平台近一年所有國產手機「首天開售全天銷量及銷售額」紀錄，在各大銷售渠道累計支付（銷售）金額突破100億元人民幣。

小米集團聲稱，在天貓、京東平台上，小米為安卓（ANDROID）手機品牌當日銷量第一名，在抖音更包攬安卓手機品牌榜累計銷量及銷售額兩個第一名。

根據香港01報導，小米14新手機31日晚間正式開售，至今一直供不應求，很多用戶都沒搶到。根據官方消息，這次缺貨並非產能不足、現貨不夠，而是產品實在太過搶手。

此次小米14系列備受關注，主要搭載小米自研的澎湃OS，加上性能、螢幕、相機、外觀設計等等配置，都相比上一代有跨越式的升級，令小米14系列銷售異常火爆。

小米官方給出的首銷戰報提到，小米14系列31日正式開售5分鐘，就達到上一代小米13系列首銷總量的600%；若以上代小米13系列的首銷銷量約為20萬台為基準，小米14系列6倍的銷量應該超過100萬台，意即小米14不僅跨越了自己上代紀錄，也跨越了其它國產品牌，甚至跨越了蘋果iPhone 15 Pro，且這還是建立在蘋果iPhone 15 Pro官方降價促銷，而小米14則原價販售的情況下實現的。

外資看好 小米股價表現強勢

小米今年股價從6月中下旬最低點9.86港元開始起漲，10月以來股價表現亮眼，截至11/9日盤中股價最高已來到16.94港元；有分析認為，小米近期股價的強勢，部分緣於小米創辦人兼董事長雷軍早前表示，有信心能於明年推出小米電動車，加上陸續有受歡迎新手機推出、出貨數字有改善等消息帶動下。

大型外資券商銀行近日普遍唱好小米，摩根士丹利（大摩）認為，小米毛利率有潛在改善空間，相信季業績有可能成為股價催化劑，若牛市情景出現，小米股價潛在升幅約5%至7%。現時市場關注點是小米將於本月中公布第三季業績，市場將密切關注小米手機業務毛利率，以評估小米盈利是否持續改善，手機毛利率將是小米未來股價走向的關鍵。大摩給予小米「增持」評級，目標價15港元。

花旗則預期，小米第三季經調整淨利會勝於預期，預料手機小米14新旗艦手機及更多產品推出後，將支持小米股價的表現，故調高小米目標價9%至17.1港元，維持「買入」的評級。花旗調高小米今年盈利預測15%，並維持2024至2025年預測大致不變。

瑞銀則認為，小米14和小米14 Pro的預訂量似較去年同期有所上升，而銷售量則是股價走勢的關鍵催化劑。瑞銀同給予小米「買入」評級，維持目標價16港元。

iPhone 15降價換買氣 華為卻一機難求

中國雙11購物節開打，許多消費者都會趁這個機會購買新手機，根據陸媒快科技報導，目前華為、小米的新機在大陸一機難求，蘋果iPhone 15卻在降價促銷。

報導指出，雖然華為Mate 60系列在大陸上市已經兩個多月，但目前仍「一機難求」，如果消費者現在預購，預計也要等兩個月以上才能到貨。門市店員透露，Mate 60非凡大師版更是搶手，即便消費者預付訂金，也不能給出具體的交貨時間。

華為5G旗艦手機Mate 60系列在大陸熱銷「一機難求」。圖／美聯社

報導也提到，雖然iPhone 15系列在大陸銷量排名前段班，但不少電商平台都祭出優惠價，像天貓直營店也參與雙11活動，最高優惠幅度近千元人民幣。

市場研究公司Counterpoint最新數據顯示，由於已開發市場對於主要手機品牌的需求普遍低迷，全球智慧型手機市場今年第三季萎縮8%，創下10年來最差的第三季表現。蘋果雖於9月推出新機iPhone 15系列，然而在中國首發的17天內，銷售量較2022年發行的iPhone 14系列下降4.5%。

Counterpoint強調，iPhone 15在美國首發的前九天，其銷量較iPhone 14系列出現兩位數成長，然而iPhone 15在中國銷量卻明顯不佳，主因來自於中國經濟難以從疫情低谷中復甦；此外，華為日益崛起也可能削弱蘋果在高階市場的主導地位。Counterpoint預估，華為今年僅Mate 60 Pro的銷量，便能達到500萬至600萬部。

券商Jefferies的分析師預測，華為Mate 60 Pro等新機的崛起將為蘋果帶來壓力，趨勢表明iPhone將在2024年輸給華為的智慧型手機，在中國需求疲軟的情況下，iPhone全球出貨量將低於預期，預料iPhone 15銷售量較前代機型的下降將更為明顯，下降幅度可能會達到兩位數。

iPhone在中國面臨三大挑戰

市場研究機構CINNO Research先前預測，蘋果2023年在中國市場的總銷量可能降至4,550萬支，年減幅度來到2%，其中，iPhone 15系列機型在2023年銷量成績料將落在1,000萬部左右，較上一代iPhone 14系列的同期銷售成績下滑22%，減少約290萬部。

科技媒體IT之家報導，天風證券分析師郭明錤11/3日發布市場研究簡報指出，蘋果iPhone在中國市場的出貨量下降幅度超出其預期，預計iPhone在中國市場出貨量下滑將持續至2024年，反映出中國手機市場因華為的回歸，迎來了結構性改變。

市場研究機構CINNO Research先前預測，蘋果2023年在中國市場的總銷量可能降至4,550萬支，年減幅度來到2%。圖／新華社

針對iPhone 15系列於中國將面臨阻力，也有業內人士和分析師認為，這阻力並非來自中國當局或是競爭對手華為，而是iPhone 15缺乏引人注目的新功能，以及黯淡的中國經濟前景。

《日經亞洲》報導，中國傳出號令政府單位和國有企業禁止使用iPhone，令蘋果股價下挫，但韋德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，中國的風險是可控的，當局措施只是雷聲大雨點小，在最壞情況下，未來12個月將在中國賣出約4500萬部iPhone，其中有50萬部會受到影響。

CCS Insight首席分析師伍德（Ben Wood）表示，iPhone毫無疑問是受中國消費者喜愛的設備，中國政府可能會對其做出一些限制，但預期iPhone在中國更廣泛的銷售，不會受到干擾。

分析師們認為，iPhone 15系列和14相比，缺乏重大升級，可能會影響其在中國的銷售，特別是中國面臨經濟不確定性的狀況。伍德表示，由於更廣泛的宏觀經濟挑戰，以及疫情後復甦比預期失望，中國消費者持有手機的時間更久，不會像過去那樣快地把手機升級。

中國第三季手機市占重新洗牌

市場研究機構Canalys發布最新報告，大陸智慧手機市場第三季出貨量年減5%至6,670萬支，連續兩季跌勢趨緩，顯示市場可能已經見底，復甦信號漸近。

科技媒體IT之家報導，從各廠商數據來看，上季榮耀憑藉產品及通路競爭力，以18%的市占率重返第一，出貨1,180萬支，年減1%；OPPO（含一加）出貨1,090萬支，年減10 %，排名第二；蘋果借助新機熱度緊跟在後，以1,060萬支出貨位居第三，但年減6%。

vivo出貨量為1,040萬支，年減26%，排名第四；小米出貨910萬支，維持第五名。而華為透過引人矚目的Mate 60系列新品發布，市占持續攀升，逐漸逼近小米。

另外，市調機構TechInsights發表第三季大陸智慧手機市場分析報告顯示，市占率前五名的廠商分別是榮耀、OPPO（包括一加）、vivo、蘋果和小米，市占分別為17.6%、17.1%、16.8%、15.2%、14.2%。除了小米出貨量年增0.6%之外，其他四大品牌出貨量均下跌，榮耀年減7.4%、OPPO年減10.7%、vivo年減25.2%、蘋果年減5.8%。

值得注意的是，華為Mate 60系列手機熱賣帶動銷量大增，華為第三季手機出貨量年增高達50%，市占率達13%，強壓榮耀、OPPO（包括一加）、vivo、蘋果和小米等前五大廠商的市占率由87%降至81%。

該機構分析，如果華為能夠大量將支持5G的終端智慧手機推向市場，並克服供應鏈限制，那麼大陸智慧手機市場可能會在接下來幾季「重新洗牌」。

Canalys研究分析師鍾曉磊表示，華為Mate 60系列新品引爆市場，如果新麒麟晶片未來拓展應用到中低階產品線，將有潛力進一步攪動龍頭市場競爭格局。