搶鮮暢飲 2023「薄酒萊新酒」空運開瓶零時差！

你準備好舉杯同歡、暢飲薄酒萊新酒了嗎？全球零時差開瓶日又來啦！搖曳在法國葡萄園藤枝上最鮮甜可人的甘美風味，你全都能在2023年的薄酒萊慶典中一飲而盡！今年11月16號準備好和全球酒饕共同歡慶嘗鮮，一起享受最活色生香的嶄新滋味吧。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，「薄酒萊新酒」，指的是法國薄酒萊區以當年新採葡萄剛釀好的酒，在古代可是僅限皇宮貴族品嘗的珍饈。水果芳香明顯，開瓶後立即可喝、無須醒酒，順口易飲就是薄酒萊的一大優點；而今年的話題焦點，當然離不開其難能可貴的風土條件了。2023可說是非常難能可貴的年份。這年法國的氣候十分炎熱，漫長而高溫的酷暑使葡萄的汁液更加濃縮，雖然降低了產量，卻也讓果實的品質更加精煉集中，今年的薄酒萊佳釀絕對能贏得全球酒迷的喝采，也特別令全世界專家們期待。

袁德珮強調，口碑優良的品牌是成就薄酒萊完美表現的關鍵，特別推薦有「薄酒萊之王」美稱、為產區最大酒廠的「喬治杜柏夫」，成功的將薄酒萊新酒推上國際舞台。另外，始於1868年的布根地精品酒莊「樂花園Leroy」，以自然動力法種植葡萄樹並以最高規格的釀製技藝讓海內外的專家們折服；口感有別於喬治杜柏夫，能品嚐出獨具魅力的奢華感。這兩大品牌即將降落於橡木桶洋酒，知名酒廠搭上高等級保證，絕對能讓酒迷們驚艷。

而今年最引人注目的莫過於造成搶購熱潮的「法國喬治杜柏夫薄酒萊新酒」，酒體輕盈，滑順的單寧和明亮的酸度中交織著藍莓、水果軟糖和黑櫻桃風味，尾韻散發香料與香草芬芳！圓潤中帶著恰到好處的張力，讓人欲罷不能；以及少量配貨、數量珍稀的「法國喬治杜柏夫薄酒萊粉紅新酒」、「法國喬治杜柏夫薄酒萊橘漾新酒」也都風華絕代、精采可期。如此華麗的佳釀饗宴，不容錯過。

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