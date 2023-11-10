科工首排 「遠雄琢蘊」大躍進 吸引高雄換屋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

購屋除首重建商口碑，優異地段以及產品規劃也是買房關鍵，遠雄建設在高雄三民區推出「遠雄琢蘊」一案；除在地買盤熱絡，更磁吸北高換屋客目光，建案正面科工館第一排，享有口碑好、優良建材、高保值性等3大優勢。

高雄近年受惠各項利多加持，包含鐵路地下化、捷運黃線規劃站點等等，其中三民區地理位置優良，區域內包含鼎山家樂福商圈、高雄車站商圈、河堤商圈及中都濕地公園，區域建案備受購屋族矚目。

現場專案指出，「遠雄琢蘊」樓高達30層，為三民區指標性建案，且正對科工館第一排，享有18公頃一望無際的綠地；不僅如此，高層樓住戶坐擁四面優美的景觀，居民能夠遠眺壽山、柴山、高雄港、愛河等迷人風景，建築附近多為透天等低矮建築，環景不易受到高大建築物阻礙視野，享受更開闊的視野；建案位於鬧中取靜之地，吸引企業主、金融、醫療等消費族群眼光。

遠雄集團長期在台灣各地深根經營，商譽良好，旗下擁有建設、營造、房地產等自有品牌，從事前預約看屋再到售後服務，一條龍的服務讓客戶感到放心。售後服務方面，「遠雄琢蘊」自交屋起住戶可享有，防水(固定建材及設備)保固5年、地壁磚保固5年、結構安全保固25年等3大保固。

為提升住宅舒適度，遠雄在建材使用上，規劃細心。導入日本「YKK氣密窗」、「Low-E膠合複層玻璃」，不僅能夠有效阻絕室外噪音，「YKK氣密窗」更提供超越國家標準2倍水密性能，倘若碰到颱風豪雨，能避免滲漏情形發生，隔絕外在風雨，室內保持安全與舒適。另外，「遠雄琢蘊」樓板厚度達18cm並加裝隔音墊，相較於一般建案的15cm更為厚實，建案由外而內全面強化隔音效能。

「遠雄琢蘊」為了讓住戶享有合宜的通風及採光，規劃戶戶邊間，採用高雄厝設計以及環保建材。此外，每戶均配備了寬敞的陽台，透過高雄厝的陽台植栽設計，讓綠意融入居家生活；住宅內部戶戶標配全熱交換器，幫助過濾空氣中PM2.5微粒和其他有害物質，更可省電節能，提升空調效能。

另外，「遠雄琢蘊」將綠意巧妙融合於建案當中，精心設計環繞的社區空中步道，串接AB兩棟建築公設，住戶能夠自在地穿梭其中，感受負離子與芬多精在空氣中流動。

在公設規劃上，常見的健身房和游泳池設備之外，還設計了古典大廳、旋轉樹屋閱讀空間、健身房和咖啡廳等公設；基地面積2,155坪，社區佔地寬廣，公共設施種類多，宛如置身精品飯店。

「遠雄琢蘊」位於高雄市三民區平等路、延慶街口，建築規劃地上30層樓、地下3層樓雙塔建築，每戶室內高度達3.4米，全案分A、B兩棟，兩棟棟距寬超過20米，房型規劃44至53坪3房、58至64坪4房，預計2026年完工。

遠雄琢蘊 接待中心：高雄市三民區民族一路50號 貴賓專線：(07) 380-2598

個案官網：https://www.fgrealty.tw/5bdttm