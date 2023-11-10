中國駐美大使：世界正走出疫情 中美關係也要走出困境

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中國駐美國大使謝鋒9日在「香港中美論壇」上發表影片致辭，表示中美關係仍面臨嚴峻挑戰，穩定和改善中美關係依然任重道遠。當務之急是要朝著實現舊金山元首會晤的目標共同努力。他呼籲，世界正在走出疫情，中美關係也要走出困境。

謝鋒說，過去幾年中美關係遭遇嚴重困難，陷入建交以來最低谷，同時，要求制止中美關係螺旋式下滑的呼聲越來越強烈。在中國國家主席習近平和美國總統拜登引領下，在雙方共同努力下，近來中美關係出現止跌企穩的積極跡象。雙方開展了一系列高層交往，啟動了一系列對話機制，激活了一系列交流合作，共同發出了穩定中美關係的積極訊號。

謝鋒表示，雙方都認為中美保持對話是有益且必要的，都希望中美關係盡快穩下來、爭取好起來，都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。

他又指，中美關係仍面臨嚴峻挑戰，穩定和改善中美關係依然任重道遠。重中之重，是找到中美兩個大國新時期正確相處之道。習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，為新時期中美正確相處指明了方向。

他說，當務之急，雙方要朝著實現舊金山元首會晤的目標共同努力。要通往舊金山，需要重回峇里島共識，把兩國元首峇里島會晤重要共識落到實處。需要做好全過程管理，對話前要營造良好氛圍，對話中要積累正面成果，對話後要扎實推進落實。需要美方與中方相向而行，用行動排除干擾、管控分歧，以誠意加強對話、開展合作。世界正在走出疫情，中美關係也要走出困境。