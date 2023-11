開戰34天》加薩逾萬人喪命 以色列經損曝光

開戰34天》加薩10,812人喪命 以色列經損金額曝光

【中時新聞網 栗筱雯】巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)10月7日越過加薩走廊邊境對以色列發動突襲,以色列對加薩走廊強力空襲並加派地面部隊攻入走廊北部圍堵最大城加薩市。戰事至週四(9日)進入第34天,經濟層面的損失更加明確,以色列每個星期經濟損失高達6億美元,相當於GDP的6%。

綜合《以色列時報》週四(9日)報導,以色列央行(Bank of Israel)發布研究報告指出,以色列與恐怖組織哈瑪斯之間的戰爭持續,許多勞動者離開工作崗位投入作戰,以色列經濟損失估計每周高達23億新謝克爾(NIS,以色列幣值),相當於6億美元(新台幣約193.72億元)。

這份報告評估開戰第1週至第3週的每週支出。勞動力下降的原因在於大規模動員後備軍人、南部與北部居民疏散至他地、教育體系暫時關閉導致學生的家長難以專心投入工作。

教育機構完全關閉損失12.5億新謝克爾;戰爭影響地帶約14.4萬人無法工作的損失為5.9億新謝克爾;徵調36萬後備軍人作戰的損失則為5億新謝克爾。以色列央行說,最近幾天教育體系已有部分恢復。

戰爭進入第二個月,以色列傷亡維持在1400多人。哈瑪斯掌控的加薩衛生當局週四公布最新統計,10月7日以來至少10812名巴勒斯坦人死亡,其中4412人是兒童、2198人是婦女。絕大多數死者因以色列空襲喪生。

文章來源:Ongoing war costing economy some $600 million per week — Bank of Israel