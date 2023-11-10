新業建設厚植軟實力 擄獲住戶心

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一向優雅靜謐的臺中文學館， 10月28日突然熱鬧了起來，在佔地1863坪的文學公園綠海中，一頂頂的白色小帳翩然展開，有音樂、小食、手創、閱讀等各式活動—「2023新業有藝市」精采登場！ 當天下午迎來超過3,000人次參與，遊逛在充滿日系質感的臺中文學館中，聽音樂、呷小食、玩體驗，感受一趟收穫滿滿的小旅行。

新業建設與臺中文學館的緣分深厚，感恩能擔任企業認養人，文學館中的格子書席與貓咪書席，亦是由新業設計整建，並由同仁擔任侍書人每周前往整理書籍，希望藉著書冊文字，傳遞知識文化，透過優雅書席，傳遞建築美學。

「新業有藝市」當日亦有好書分享活動，只要捐出家中三本好書，就能兌換和「瑪利亞社會福利基金會」合作的公益餅乾。活動當日共募得約450本書籍，未來經過整理後，這些好書會陳列在書席之中，將分享閱讀的美好心意，如蒲公英的種子散播到大家心中。

日系質感市集 x日式建築的文學公園，聽音樂、呷小食、玩體驗的愜意時光--新業住戶好幸福。圖/業者提供

活動當日不僅有新業住戶參加，周邊的居民、遊客、甚至恰巧到來的國外觀光客都熱情參與其中。在大小朋友流連忘返的拍照區，和大榕樹、Q版水中建築師-河狸、可愛小松鼠一起拍照。在墨痕詩牆，拿起毛筆沾取清水，人人都能體驗恣意揮毫的樂趣。最受歡迎的蕨類苔球DIY、植物昆蟲DIY活動，親子檔、好朋友一起動手作，看著手上各有特色的成品，每個人都露出了笑意。當日活動小食攤位和文創商品超過50攤以上，每一處都充滿著幸福笑語。

新業建設立業20年來，不僅在建築品質上精進，也厚植生活美學的軟實力， 今年度推出14期重劃新案「新業大塊藏硯」，與國際大師攜手擘劃建築精品，沙鹿推出的「新業微丘森鄰」，更創下6個月銷售8成的佳績，這是客戶對品牌實力的肯定，新業也將全力以赴，實現客戶對美好生活的期待。