翠芙思快閃新光三越高雄左營店

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翠芙思進駐新光三越高雄左營店，在週年慶前隆重開幕，檔期消費贈點數，再加碼85折獨家優惠，多款全台獨家商品組合優惠、加購活動及滿額贈禮。

台灣新銳保養品牌TRIFORCE 翠芙思，全國快閃巡迴進駐新光三越高雄左營店，10/31搶在週年慶前隆重開幕，搭配11/09新光三越週年慶檔期消費滿5,000元贈新光會員點數5,000點，再加碼祭出翠芙思全館正價商品85折獨家優惠，新櫃開幕誠意滿分，多款全台獨家商品組合優惠、加購活動及滿額贈禮，就是要讓消費者超值有感、儀式感滿滿。加入官網會員送面膜三入組，多款超值保養組合限時優惠。

翠芙思首度進軍百貨1F國際美妝保養專櫃區，在國際名品大牌圍繞下，以純淨高雅的設計力拼台灣保養品牌一席之地；翠芙思2021年創立電商平台展露頭角，以專業、安全、有效的產品累積許多忠實顧客，2023年事業版圖擴展至實體百貨通路，除了觸擊新的客群更要提供更貼心完善的使用者體驗。翠芙思針對南台灣的消費戰力進行「會員大募集」，活動主打「翠粉面對面」，消費者憑收到的簡訊，或TRIFORCE 翠芙思粉專貼文按讚並截圖臨櫃出示，便能免費獲得熱銷面膜超微導5S深層修護面膜3片組(市價$390元)，數量有限換完為止。

創辦人繼董事長鄭驊展表示，翠芙思擁有的研發優勢讓品牌在保養品市場持續站穩腳步；12月即將上市的新品海洋新生系列、抗老系列以及明星商品精華油，另外將陸續推出氨基酸洗顏露、植萃洗髮精、身體皂等，皆由翠芙思嚴格謹製，摒棄速成，依循品牌創立的初衷，讓消費者得到最好的呵護與支撐。

翠芙思快閃櫃開幕祭出超多優惠活動，搭配新光週年慶檔期推出前週年慶前三日(09-11)明星爆款超能導蛋舒緩修復精華買一送一；週年慶前五日(09-13)超能導蛋保濕全套組、超能導蛋舒緩修復精華乳買一送一、超微導5S面膜買十送十最低下殺45折起，歡迎消費者前往實體櫃位試用產品，出示粉專貼文截圖就送超微導5S深層修護面膜3片組，活動贈品數量有限贈完為止，活動詳情請見TriForce 翠芙思官網及FB粉絲專頁。