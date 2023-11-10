勞工注意！領失業補助津貼 符合這些條件可多領20％

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】非自願離職的勞工，過去只有在3種情況下才能加領失業補助津貼：無工作收入的配偶、未成年或身心障礙子女，但從去年《就業保護法》第19-1條修正後，新增「無工作收入的父母」，也就是說單身者的父母只要都沒工作，都可以申請加發給付，每扶養1人按離職退保前6個月平均月投保薪資加給10%計算，最多可加給20%，領老年給付的也可以。

勞保局表示，去年《就保法》修正，主要是台灣不婚族越來越多，單身勞工要負擔扶養年邁父母的重擔，尤其遇到非自願離職時，常會備感壓力。為了保障家庭基本生活安全，去年《就保法》第19條之1修正施行，將「無工作收入之父母」新增納為失業給付及職業訓練生活津貼的眷屬加給範圍。

一般非自願離職可以領到離職前6個月平均月投保薪資的60%，可領6個月。假設以月投保薪資30,300的小美為例，1個月可領到30,300*60%=18,180元，領滿6個月則為10萬9,080元。

如果符合上述條件之一，包含必須撫養無工作收入的父母、無工作收入的配偶、未成年子女或身心障礙子女，每1人可多領10%，最多可領20%，也就是可領平均月投保薪資的80%。舉例而言，小美若是有無工作收入的父母要扶養，則每月最多可領30,300*80%＝24,240元，最多可領6個月，領滿總金額為14萬5,440元。

但如果非自願離職時已經超過45歲，或是領有身心障礙證明，則最多可領9個月，30,300*60%*9＝163,620，亦即可領到16萬3,620元。

勞保局表示，如果領完失業給付仍未找到工作，則可以參加職業訓練課程，繼續可領職業訓練生活津貼，最多長達6個月。