風格移動｜隨興移動自在玩轉 百年街區、人文書房文青之旅

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大稻埕全新商業模式和成功的文化造街喚醒了百年街區，搭乘LINE TAXI來到迪化街商圈入口，從南往北一家家店舖慢慢逛；下午叫車轉戰溫羅汀人文街區，品味獨立書店的魅力，以閱讀一本書的時間，沉浸式體驗大學城風采。

大稻埕迪化街商圈 百年街區注入新活力

中藥行不只賣藥、香皂店可體驗洗手、選物店樓上開咖啡館、在西藥房裡喝台灣茶……，大稻埕不僅是年貨大街和永樂布市的代名詞，隨著老屋再生計畫推動、設計美學導入街區。

例如老宅空間在場咖啡廳，一樓展售可愛的針織文創商品和服飾，二、三、四樓則有氣氛懷舊的是咖啡空間，購物或享食都很隨興。或者到充滿麋鹿、蹬羚、企鵝等動物標本的渡鴉古物店，美麗的古董櫥櫃，展示著來自英界國、法國、日本等地的古董收藏。而台灣第一家西藥房屈臣氏開這棟三層樓洋房，轉型為小藝埕後，一樓進駐書店，二、三樓是「沃森 WOSOM：ASW」英式茶館，一整面的書牆、復古吧檯與燈座，來自南投魚池、花蓮瑞穗的友善耕作好茶，喝出全新感受。

At the Venue在場咖啡廳採複合式經營，一樓展售商品，二樓以上賣咖啡。圖／行遍天下提供

店家資訊

At the Venue在場咖啡廳

地址：台北市大同區南京西路239巷9號

電話：0976-101-717

時間：11:00-17:00（週一公休）

渡鴉選物 古物 古著

地址：台北市大同區南京西路239巷3號

電話：0917-673-101

時間：14:00-20:00（週四公休）

欒樹下書房 享受一個人的夜讀與咖啡

這家由出版社經營的獨立書店，七年來擄獲許多人的心，除了展售台灣文史、經典文學、哲學思考、建築設計、旅遊電影等新書，也會不定期舉辦畫展和講座，各式各樣的手作點心、輕食和咖啡飲品，讓喜愛靜心閱讀的旅人們，暖心也暖胃，「一杯咖啡、一壺茶；一段音樂、一本書；時間也放慢了腳步。」而為了讓喜歡夜讀、夜聚、寧靜氛圍的愛書人有一個夜晚的去處，即日起，欒樹下書房延長營業時間至深夜時分，為大家留一盞燈。

店家資訊

臺大出版中心校史館書店 一座收藏美好記憶的書房

台灣大專校院的校園書店，除了銷售學術用書、文具，多半還提供代訂教科書的服務，相較於部分大學書店由民營單位進駐，臺大校內出版中心轄下則有專屬的校史館書店、校總區書店。其中，位於椰林大道旁的校史館書店，洋溢濃濃人文風情，可以選購琳瑯滿目的臺大紀念品、出版中心自營紀念品和部分書籍，還能買到別緻的辦公文具、生活道具、衣著配件、包袋、運動毛巾等主題商品。相鄰的臺大校史館宛如一座小型博物館，拱型挑高窗戶伴隨懷舊桌椅，在此小坐片刻便是幸福。

店家資訊

青田七六 老樹伴老屋見證時代的變遷

這幢1931年興建的日式房舍，第一代主人是足立仁教授，後來成為臺大馬廷英教授的故居，教授去世後，一群臺大地質系校友因不捨老屋閒置，便向臺大租下進行整修活化，並組成經營團隊「黃金種子」，在2011年夏天以「青田七六 」為名對外開放。除了透過舉辦文化導覽、街區慢步、系列講座和地質科普教育活動，傳遞老屋精彩故事與昔日生活樣貌；團隊還設計了「台灣366生日花 」，把台灣常見植物與花朵，和誕生日做了完美結合。

美食料理也是青田七六的特色，嚴選台灣在地食材推出季節限定料理，用餐空間則有座椅區的應接室、食堂、書齋，以及榻榻米風格的女中部屋以及半露天的陽光室，可透過味覺饗宴，感受老屋魅力。

店家資訊

青田七六

台北市大安區青田街7巷6號

電話：02-2391-6676

時間：11:30-21:00（休館日於臉書粉專公告）

消費：參觀書店免費、用餐請預約

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