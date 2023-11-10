中芯國際示警： 全球晶片產能過剩

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中國晶圓代工大廠中芯國際9日公布最新業績，10日上午舉行電話會議時，管理層表示，全球需求未如產能擴建般快，市場應該會出現產能過剩情況，仍要花很多時間慢慢消化，而公司建設產能時，均有事先與客戶溝通，對方有戰略性合作意向，故中芯對擴建產能信心比較高，預計未來是有客戶需求及訂單。

管理層又談及，地緣政治對項目交付周期影響愈趨複雜，為保持項目達產，供應商可提前交付，加上供應鏈周期好轉，年底產量料大幅增加。

管理層表示，行業年底一般較審慎，預計發息中規中矩，銷售收入略增，毛利率則因為新產品受壓，預計明年經營環境穩定，但未有大幅增長的動力，要等待宏觀環境復甦。

第三季中芯收入年跌15％至16.2億美元，較第二季則升3.9％，主因第三季晶圓銷售量增加。中芯預計，第四季銷售收入季增長1％至3％。

按產品應用分類收入，中芯的智慧手機收入年跌15.3％至約4.2億美元，佔收入比重25.9％，不過，「其他」收入佔比達38.5％，約為6.2億美元，年增19％，是惟一收入上升的業務，中芯未有披露「其他」是指晶片在哪個產品應用。

美國貢獻收入續降。按地區計，上季繼續以中國區的收入佔比最高，達84％，值得留意是，美國區收入佔比由第二季的17.6％跌至12.9％，歐亞區的佔比為3.1％。

銷量方面，上季銷售晶圓（8吋晶圓約當量）為153.7萬，年跌14.5％。產能方面，8吋晶圓約當量增加至79.6萬片，平均產能利用率按季下降1.2個百分點，為77.1％。

另外，中芯第三季資本開資為21.3億美元，全年資本開支預計上調到75億美元左右。

中芯10日早盤曾挫逾5％後回穩，10：55跌3.4％，報22.6港幣。