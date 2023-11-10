老字號蘇杭集團再出招　上海菜餐酒館「蘇杭365」插旗新店裕隆城

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已有39年歷史的本幫上海老字號餐廳「蘇杭」餐廳將傳統的上海和江浙菜融合了現代創意，更打造了5公尺寬的酒吧，與知名的調酒師合作專屬的調酒菜單，口味有別以往江浙菜的濃油赤醬，蘇杭365調味清雅味香，讓饕客們有更舒服溫潤的用餐體驗。

蘇杭365餐廳的餐點結合上海和江浙菜的優雅風味，並加入創意元素，訴求「品味創新、感受傳統」。其中招牌料理「提子紅燒肉」是本幫菜油濃醬赤的代表菜色，師傅更是將無籽葡萄一併煨燒，讓紅燒肉肉質更軟爛，醬香更濃郁，尾韻還帶有一點果香的清爽，是蘇杭365的得意之作。

還有「松露松茸菜飯」更是上海菜的經典菜色，蘇杭365餐廳添加了香氣更厚重、獨特的黑松露下去拌炒，再放入醉人的松茸，「將奢華跟樸素融合在一起。」蘇杭365表示，廚師們精心挑選每樣食材，為客人帶來最地道的中國美食。無論是傳統的鎮江肴肉、桂花甜芋還是金牌水晶劍蝦仁，每一道菜都是味蕾的享受。

此外，蘇杭365餐廳不僅擅長食物的搭配，還引入經典調酒和創意調飲的概念，讓顧客在品味美食的同時，也能沉浸在獨特的酒精飲品世界中。從風味獨特的雞尾酒到清新的果汁調飲，每一杯都是大廚巧妙搭配的藝術品，「經典調酒與創意調飲，讓美味倍增！」

為慶祝開業，蘇杭365餐廳特別推出本粹經典4人套餐，讓顧客在開業期間享受優惠如下：

本粹經典4人套餐：

優惠內容：原價3480元8折優惠後特價2780元

販售時間：即日起至2023年11月30日（四）止

餐點內容：鎮江肴肉、桂花甜芋、金牌水晶劍蝦仁、提子紅燒肉、左宗棠雞、雪菜青衣魚片、雞火娃娃菜、黑松露松茸菜飯，飲品6選4（香柚鮮桔冰茶、檸檬蘆薈凍飲、邁泰、性感海灘、可可歐雷、貴妃蘆薈紅茶）

蘇杭365新店裕隆城店

餐廳地址：新北市新店區中興路三段70號2樓

(飲酒勿過量，酒後不開車，未成年請勿飲酒)