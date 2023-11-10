刷帳戶突多3千萬 她瘋狂血拚73天 下場曝光了

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【中時新聞網 郭宜欣】南非一名女大生瑪妮（Sibongile Mani）發現每個月領到的助學金從英鎊85元（約新台幣3367元）暴增至英鎊85萬（約新台幣3367萬）後，不但沒有主動通報，還在接下來的73天瘋狂血拚，花掉5萬英鎊（約新台幣190萬）東窗事發後，法院給予緩刑5年，需要進行14周的社區服務與諮詢，但瑪妮不用歸還任何款項也沒有收到罰款。

Daily mail報導，此事發生在2017年，瑪妮瞬間從麻雀變鳳凰，過上相當豪奢的生活，穿著設計師品牌服裝，為自己和朋友買最新的iPhone手機，時常舉行狂歡派對，享受著每瓶售價100英鎊（約新台幣4千）的威士忌，還把原本便宜的玉米鬚辮髮型，換成每次要200英鎊（約新台幣8千）的祕魯辮。

瑪妮的行動引起周邊親友的注意，超市的一張收據成為移送法辦的證據，她被指控放下竊盜與詐欺罪，當時帳戶裡還有高達80萬英鎊的餘額，去年瑪妮被判處5年徒刑，但她持續上訴並喊冤，誤以為那筆鉅額資金是上帝的禮物才會直接花掉。

瑪妮的委任律師也提到，瑪妮對社會沒有任何危險性，且當初是意外獲得這筆錢，加上現在監獄已經人滿為患，實在沒有必要讓她坐牢。近日最終判決結果出爐，瑪妮獲得緩刑，期間不能犯下任何竊盜與詐欺罪，還得接受14周的諮詢並進行社區服務。

令人震驚的是，瑪妮不需要償還已經花掉的錢，更沒有面臨罰款，瑪妮低調表示，很開心不用坐牢，希望生活能盡快重新開始。或許這番經歷對瑪妮而言，真的是來自上帝的禮物。