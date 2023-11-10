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《金融》瑞銀：黃金逢低買 這價格可入手

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【時報記者任珮云台北報導】地緣政治緊張局勢、美國的特別財政方針以及央行買盤正在支撐金價，但金價進一步走升還有賴於黃金交易所交易基金（ETF）資金的流入帶來結構性支援。瑞銀財富管理投資總監辦公室的模型估算黃金交易溢價超過10%，達到新冠肺炎疫情爆發以來的最高水準。保持對黃金的價格預測不變，並且認為2024年底黃金價格將達到2150美元/盎司。投資者可以考慮在1800~1900美元/盎司價格內逢低買入黃金。

10月27日，黃金突破了2000美元/盎司的重要關口，因為該金屬的主要驅動因素，即美元和美國利率，暫由地緣政治風險所替代(巴以衝突)。我們的模型估算黃金交易溢價超過10%，達到新冠肺炎疫情爆發以來的最高水準。這些溢價往往在觸發事件後的20-30個交易日左右達到峰值（值得注意的是，俄烏衝突和新冠肺炎的影響持續了更長時間）。

不過，迄今為止，投機者的空頭回補一直是本輪反彈的主要驅動力。儘管黃金交易所（ETF）的資金流入確實在幾天內轉為正值，但這並沒有持續多久。除非地緣政治事件明顯升級，否則在美聯儲進入量化寬鬆，即我們預測的2024年中左右之前，ETF的購買量不太可能出現結構性上升。與此同時，根據世界黃金協會(World Gold Council)23年3季度的報告，儘管三季度需求同比下降6%，但各國央行在今年的前3個季度的總購買量增加了14%。

瑞銀認為各國央行全年購買量可能超過1000噸，而這應會繼續為金價提供支撐。總體而言，黃金再次證明了其在投資組合中作為對沖工具的價值。雖然我們對短期內追漲黃金持謹慎態度，但預計到2024年底黃金價格將達到2150美元/盎司，投資者可以考慮在1800-1900美元/盎司的價格範圍內逢低買入。

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