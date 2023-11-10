《航運股》裕民第3季每股盈餘0.91元 第4季樂觀

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【時報記者莊丙農台北報導】裕民(2606)第3季合併營收為39.01億元，年減5.2％，季增6.9％，主要因為BDI衰疲，毛利率為23.75％，歸屬於母公司之稅後淨利7.64億元，年減58.4％，季增27.8％，每股盈餘0.91元。前3季合併營收為104.06億元，年減5％，毛利率為21.18％，歸屬於母公司之稅後淨利18.28億元，年減53.2％，每股盈餘2.20元。

今年第3季受到中國大陸房地產市場危機及基礎建設復甦力道不如預期影響，船舶運力供過於求，海岬型船舶市場旺季不旺，中國大陸政府為了提振經濟，宣布了一系列支持措施，加上中國港口鐵礦砂庫存降至7年新低，激勵10月份海岬型運價上揚。航運市場第3季表現較上季及去年同期衰退，預期相關鐵礦石需求將遞延至第4季，市場預計中國大陸在冬季來臨之前將儲備煤炭庫存，裕民樂觀看待第4季市場表現。

裕民今年截至目前已經交付9艘最新環保節能船舶，其中4艘是以液化天然氣（LNG）雙燃料為動力的19萬噸散裝貨輪，裕民是台灣第一家航運公司營運LNG雙燃料動力船舶，LNG排碳較傳統船用燃料減少25％以上，落實裕民對碳排減量及環保永續的承諾。

裕民目前營運中船隊計有67艘，相比去年增長30％的運力，隨著環保新船陸續交付，船隊總噸位數有94％屬環保船，比率遠高於市場平均數35％，散裝船隊平均船齡僅有6年，為市場平均船齡的一半，同時，裕民船隊中有97％船舶符合營運碳強度指標，不需要減速航行，整體船隊的營運競爭力得到了提升，在航運市場逐漸好轉的情況下，可望為今年的獲利提供動能。