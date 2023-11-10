APEC領袖會議下周登場 蔡英文交付張忠謀四大任務

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2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC），將於11月15日到17日，在美國舊金山舉行，總統蔡英文敦請台積電創辦人張忠謀第六度擔任領袖代表參與會議。蔡英文表示交付張忠謀四項任務，包括台灣願促進區域和平繁榮發展，台灣願和各國合作打造更具韌性供應鏈、努力推動綠色轉型以及縮小數位落差。

從2018年到今年，蔡英文六度委任由張忠謀出任領袖代表。這次蔡英文指定企業領袖峰會代表包括宏碁董事長陳俊聖、台哥大總經理林之晨，及廣達電腦技術長張嘉淵等代表。

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蔡英文表示，APEC是亞太區域重要經貿合作組織，也是重要對話協商平台，這次是張忠謀代表她第六度出席APEC經濟領袖會議，過去張忠謀和各國密切互動，增加台灣能見度，也促成和各國經濟體展開進一步合作。當今亞太區域面臨地緣政治不確定，及全球供應鏈重組變局，今天會議主軸在「為各方創造韌性及永續的未來」，聚焦在相互連結、創新與包容三大議題，為亞太區域實現永續發展的願景。

在此重要時刻，她今年再度請張忠謀向APEC成員國及國際社會傳達四項訊息，第一，台灣將致力促進區域的和平及繁榮發展，在全球面對各項挑戰的時刻，必須攜手努力，降低區域內的衝突，共同為區域內經濟發展創造和平穩健的環境。台灣是國際社會中可靠、安全並且值得信賴的合作夥伴，台灣會持續為區域和平及繁榮發展貢獻心力。

第二，台灣將跟各國合作，打造更具彈性的供應鏈，台灣所擁有的高端製造知識及人才，有助於全球供應鏈的穩定，願意跟更多的經濟體分享培育人才及推動產業發展的經驗，相信透過合作，彼此可以發揮各自優勢，一起打造出更多樣更具彈性也更具韌性的供應鏈。

第三，台灣將努力推動綠色轉型，同時保障中小企業、勞工及婦女的權利，也會以更具有前瞻性、更有效率的政策作為，促來進國內和亞太區域的均衡發展。

蔡英文指出，第四，呼籲各國經濟體，在以數位轉型帶動經濟發展的同時，也應致力於縮小數位落差，中華台北的APEC代表，廣達電腦的張嘉淵技術長，爲APEC經濟體成員提供的「Do AI your self」課程訓練廣受好評，為這個努力提供了最佳案例。台灣願意在後續APEC中，提供更多資源，為縮小數位落差的目標做出貢獻。

她強調，台灣有能也有意願，為APEC做出更大的貢獻。藉重張忠謀豐富經驗，台灣和APEC成員國除能加強交流也能開創更多機會。

張忠謀致詞時也表示，欣然接受這個任務，也會朝總統期許的方向做最大的努力，「我會努力完成總統給我的任務」。他說，對於要致力促進區域和平及繁榮發展，我想沒有一個APEC的國家或單位會反對。另外台灣將跟各國合作，打造更具彈性與韌性的供應鏈，台灣已相當努力，以半導體來說，台灣以及別的國家如美國、日本、德國等增加產量與投資，會打造更具彈性、韌性的供應鏈。

在綠色轉型，以及中小企業勞工與婦女的權利，我們也努力在做，尤其在綠色轉型方面，有具體的目標，會盡力告訴APEC的其他領袖。在數位轉型帶動經濟發展，也致力於縮小數位落差，中華台北的APEC代表張嘉淵為APEC經濟體成提供了的「Do AI your self」課程，他也會告訴APEC的成員，假如他們需要合作，我們會跟他們合作。