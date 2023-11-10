1.5°C抗暖化防衛前線 施耐德電機助大樓邁向淨零建築

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能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric發表最新研究，提出佔全球碳排放近四成的建築是將全球暖化幅度控制在1.5°C內的關鍵。

由於全球超過半數的建築將被使用至2050年，因此施耐德電機建議不論是全球或是台灣其實可從「現有建築」開始進行去碳化，並藉由施耐德電機全方位智慧樓宇管理與能源管理解決方案，將能夠實現全數位化、全電氣化的未來淨零建築。

施耐德電機樓宇事業部總經理邱柏毓分享：「施耐德電機期待藉由這項突破性研究，讓人們重新審視所居住和使用的建築物。大規模降低現有建築在使用過程中所產生的營運碳，將成為在2050年前實現淨零碳排的重要方針。而透過『數位化』和『電氣化』策略，也就是利用數位化優化能耗及碳排，運用電氣化經由再生能源去碳，分階段導入施耐德電機電力數位解決方案，能有效減少建築生命週期中高達83%碳排，成功協助現有建築轉型為淨零建築，讓人們邁向更加永續的生活。」

評估建築生命週期中的碳排放後，可以發現使用中的建築所產生的二氧化碳排放佔比高達七成，包括來自照明、暖氣、能源的排放；而與建築建造過程相關的二氧化碳排放僅佔三成，包括材料和運輸的排放。對此，施耐德電機建議可優先處理並減少現有建築的營運碳，且不再增加隱含碳排放。

施耐德電機提供經過驗證的S-D-D三大行動步驟，並擁有全方位智慧樓宇管理與能源管理解決方案，能夠協助建築盤點目前使用情況後，訂定可衡量結果的戰略（Strategize），並做出基於建築能耗、碳排數據分析（Digitize）的實質減碳（Decarbonize），以實現建築的減碳淨零目標，打造全數位化、全電氣化的未來建築。

施耐德電機更與全球領先設計公司WSP合作量化建築在導入不同節能技術後的去碳成效。同時，施耐德電機根據在能源管理及自動化領域多年的專業經驗，提出建築去碳化的三個階段，只要循序漸進地從簡單、有效的數位解決方案開始導入，即可在最短三年內看到效果。

值得注意的是，全新淨零未來建築模範生-法國格勒諾布爾的IntenCity，正是施耐德電機位於法國格勒諾布爾的旗艦建築，它展現了施耐德電機對智慧建築的願景：全數位化、永續發展和以人為本。IntenCity透過導入施耐德電機EcoStruxure™ Building數位解決方案、安裝現場再生能源和微電網（含4,000平方公尺光電、2架風力發電機、300kW電池儲能系統），使它在60年生命周期間所累計的碳足跡比歐洲建築平均碳排放低5倍，並成功實現淨零碳排。更多內容，請點擊智慧建築的永續管理與維運。