礁溪長榮鳳凰搶「雙11」商機，13道澎湃鮮蟹料理吃到飽

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搶秋日啖蟹商機，礁溪長榮鳳凰酒店推出「秋蟹季」美食活動，平日晚餐時段在「桂冠自助廳」與「煙波亭」鍋物餐廳澎湃供應，琳瑯滿目13款精緻秋蟹料理，飽滿蟹膏蟹黃令人垂涎，是美食愛好者必嚐的品蟹盛宴。為歡慶「雙十一」，長榮鳳凰酒店將線上旅展延長至11月20日，同步加開女孩最愛的「美岩雙11」快閃搶購，入住即享房型升等再加贈雙人岩盤浴，讓熱愛乾式溫泉的女性朋友享受美麗假期。

秋蟹正肥美，礁溪長榮鳳凰酒店二樓「桂冠自助餐廳」，週一到週五平日晚餐時段推出「秋蟹季」，主廚大推經典台味「蔥香桂花三點蟹」，三點蟹的蟹殼薄、肉質細緻，膏黃風味清甜，熱炒之後鮮味十足，起鍋前再加入蛋汁用小火收汁拌勻，吃得到香酥柔嫩雙重口感。

異國風味的「新加坡辣椒蟹」也是必嚐菜色，傳統新加坡辣椒螃蟹用青蟹，長榮鳳凰則選用宜蘭在地漁港的牛蹄蟹加入番茄及辣椒一起爆炒，起鍋盛盤周圍放上鍋巴，可以沾著辣椒蟹的醬汁吃。這道菜名雖然叫做辣椒蟹，其實辣椒只是提香陪襯一點也不嗆辣，重點在於「呷氣味」，在辛香氣味中品嚐牛蹄蟹飽滿的蟹黃蟹膏。

長榮鳳凰酒店「秋蟹季」一共有十三道多國風味秋蟹料理，海鮮吧餐台有紅蟳、梭子蟹，清蒸系列有三點蟹、旭蟹、牛蹄蟹，熱炒系列有台味十足的「蔥香桂花三點蟹」、「蒜香奶油胡椒蟹」、「蒜香金沙炒蟹」，也有異國風味的「新加坡辣椒蟹」、「泰式紅咖哩蟹」、「椰漿綠咖哩蟹」，另外還有老少咸宜的「酥炸軟殼蟹手卷」與「蟹肉巧達濃湯」等，飯店強調道道驚艷、滿足饕客的味蕾。

另外，一樓「煙波亭火鍋」則在平日午晚餐時段推出「蒸籠推車」，將清蒸螃蟹送到饕客面前，讓火鍋吃到飽更超值更滿足。想要大啖秋蟹珍饈，用長榮鳳凰酒店線上旅展餐券最划算，桂冠自助餐廳晚餐定價成人每位1,298元，線上旅展晚餐／火鍋平日通用餐券每張只要968元，直接現省330元，長榮鳳凰線上旅展延長到11月20日，買到賺到別錯過！

為了歡慶雙十一，長榮鳳凰酒店線上旅展好評延長到11月20日，同時再加碼推出「美岩雙11一泊二食快閃搶購」，專案價10,311元起，不但入住即享房型升等，再加贈雙人岩盤浴，最適合閨密相約一起來一場健康美麗的溫泉旅行。岩盤浴又稱乾式溫泉，體驗岩盤浴時，只需換上寬鬆舒適的浴衣並攜帶毛巾，躺臥在北投石上放鬆休息即可。北投石是由溫泉環境生成、含有鐳元素的稀有礦物，只有在台灣的北投以及日本玉川溫泉被發現，溫熱的北投石會自然散發遠紅外線以及負離子，人體躺臥其上，可以促進全身溫和發汗，促進身體自然代謝，能讓肌膚更加潤澤透亮，維持身體健康。「美岩雙11快閃搶購」自11月11日至11月16日，限期六天。