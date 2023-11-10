11／10盤中熱門焦點股

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今（11/10）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）Q3毛利率創18季新高 中磊展歡顏

中磊（5388）周五無畏大盤拉回，甫開市跳高大漲，盤中持穩走高，最高價一度觸及123元，迄上午9：45的市價暫報121元，仍勁揚6.61%，表現耀眼。

中磊今年來積極調整營運體質，第三季三率三升，單季毛利率提升至17.8％寫近18季新高，單季獲利也創歷史新高，該公司毛利率提升主要受惠調整產品組合、新產能效益及零組件供應優化三大因素，公司估第四季營運持穩，客戶庫存調整明年第一季可望結束，對明年整體產業及公司營運均持樂觀看法。

中磊進一步指出，在產品組合方面，主要加值產品附加價值，整合軟體及軔體向來是中磊強項，也是今年提升毛利率的重要依據；第二項新產能效益方面，中磊在原有的中國蘇州及台灣生產基地之外，近年積極擴張包括菲律賓、印度及墨西哥生產基地，新產能也推升營運成長；第三項則是因零組件供需正常之後，價格也趨緩，也有利毛利率提升。

中磊第三季合併營收為156.3億元，受惠於較佳產品組合及新產能效益彰顯，第三季毛利率達17.8％，表現亮麗，稅後純益為6.6億元，季增25％，年增率達24％，第三季每股稅後純益2.53元。第三季獲利及EPS皆創公司單季新高紀錄。

累計營運部分，中磊前三季合併營收為469.5億元，較去年同期年成長2％，累計前三季毛利率為15.4％，前三季稅後純益為16.9億元，也較去年同期大幅成長29％，前三季每股稅後純益為6.55元。公司前三季累計獲利及EPS，皆創歷史新高紀錄。

展望明年營運，中磊指出，隨著5G創新應用快速發展，5G FWA固網無線接取設備、智慧物聯網及影音串流設備等新產品需求增溫，中磊持續擴大業務轉型綜效，預期在新客戶及新產品挹注下，明年產業及公司整體營運成長可期。（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（2）華通、健鼎重啟成長 市場按讚

PCB族群周五早盤多逆勢演出，包括華通、健鼎、台光電、金像電等臉色紅潤，無視大盤拉回整理，基本面轉機氣象值得持續追蹤。

華通（2313）、健鼎（3044）第三季獲利重啟成長，單季獲利雙雙超越上半年，華通獲利季增180％，每股稅後純益（EPS）1.41元；健鼎第三季EPS 4.07元，季增120.74％，登單季新高，累計健鼎前三季EPS輕鬆跨越半個股本，達8.07元，快追平去年同期獲利。

健鼎董事會通過第三季財報，第三季營收162.39億元，毛利率22.1％，營業利益率14.34％，稅前淨利率17.08％，持續三率三升，稅後純益21.39億元，季增120.74％，單季EPS 4.07元，獲利寫單季新高紀錄。

健鼎前三季營收439.11億元，營業毛利80.62億元，營業利益45.91億元，稅前盈餘56.71億元，稅後純益42.42億元，以目前股本52.56億元計，EPS 8.07元，略低於去年同期8.63元。

此外，健鼎配合終端產品之國際大廠需求，增加東南亞生產基地，以提供產能地域多樣性選擇，爭取就近服務客戶，擬於越南增資及設立新公司。

華通第三季營收195.92億元，季增41.3％，毛利率15.88％，季增3.54個百分點，稅後純益為16.8億元，季增180％，每股淨利為1.41元，揮別上半年谷底，累計至第三季EPS 2.21元。

華通表示，今年上半年消費性市場需求不振，持續消化庫存，第三季開始進入客戶新品出貨旺季，自7月以來營收逐步走強。最新公告10月營收73.19億為歷史第三高，緊接著在第四季3C產品各項電商促銷活動下，有機會維持營運高峰。

華通預估，今年資本支出預計在70億元水準，主要用於mSAP製程HDI、軟板以及SMT設備、泰國廠區建設。泰國廠已於今年6月動土，設置衛星通訊、伺服器及車用等相關產品的硬板產能為主，最快有機會於2024年底投產。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華通(2313)：Q3每股純益為1.41元揮別谷底，手握低軌衛星題材，投信連17買，股價強拉逾半根漲停。

2.中天(4128)：多重利多點火，開盤即鎖漲停61.7元，挺進逾4個月高，漲停買單高掛近1.6萬張。

3.合一(4743)：糖尿病足部傷口潰瘍新藥通過中國上市，開盤即亮燈漲停，股價寫253.5近半年高。

4.矽統(2363)：外資終止連七賣，昨轉買逾萬張，股價逆勢彈升逾2%。

5.擎邦(6122)：10月營收為7.08億元寫同期高，年增210.92%，自營商連買相挺，笑納2根漲停，逼近前高59元。

6.鑽石投資(6901)：集團股合一藥證利多+台日跨境投資續發酵，10月營收2.28億，吸引外資偏多操作，早盤快攻漲停，挺進波段高。

7.久陽(5011)：10月營收為4.71億元，月增113.69%、年增31.25%，盤初爆量直逼漲停。

8.橘子(6180)：前三季每股盈餘3.36元，低於去年同期的7.19元；10月營收年減4.82%，前10月年減14.45%。股價回測5日線。

9.士紙(1903)：10月營收為0.14億元，年增10.59%，前10月年增3.62%，股價逆勢小漲。

10.中鋼(2002)：10月營收年減10.30%，但稅前獲利8.23億元、寫5個月高檔，月增60.2%、年增轉正成長156.84%，對全年轉盈仍具信心，股價拚守平盤。

11.廣華-KY(1338)：10月合併營收為4.68億元，月減6.76%、年減22.19%，前10月年減25.84%，股價開平走低。

12.大成鋼(2027)：前3季基本每股盈餘2.1元，不如去年同期的5.91元，但股價仍拚守高檔。

13.東陽(1319)：前三季每股盈餘3.76元，賺贏去年同期的3.06元，惟短線漲多，盤初反回測5日線、月線。

14.大國鋼(8415)：前3季每股盈餘2.67元，低於去年同期的3.79元，但外資連兩日買超，支撐股價穩行高檔。

15.昭輝(1339)10月營收為1.90億元，月增轉正成長16.07%、年增11.78%，前10月年增0.44%，帶動股價逆漲近2%。

16.永豐實(6790)：前3季基本每股盈餘2.39元，賺贏去年同期的2.07元，盤初放量逆漲逾2%，飛過5日線、季線。

17.淘帝-KY(2929)：10月營收3.06億元，月增76.97%、年增8.84%，前10月年減10.42%，昨外資轉買超26張，盤初爆量觸及漲停12.55元。

18.揚博(2493)：前3季每股盈餘4.8元，昨日留一根長下影線，顯示低檔買盤支撐，今早一舉彈高約4%。

19.富世達(6805)：蜜月激情過後多方仍不退，開盤後繼續上挺，突破350元。

20.合正(5381)：訂單能見直達2025年，看好後市發展且股價盤整有撐，逆勢走高彈3%。

21.南寶(4766)：前三季賺贏歷年全年，每股獲利達15.03元，早盤衝上243元，改寫歷史高。

22.中磊(5388)：Q3三率三升，早盤放量勁揚逾6%，站回120元。

23.生華科(6492)：新冠肺炎中重症臨床試驗，首位病患收案，股價一度走強逾7%。

24.朋億*(6613)：10月營收年增27.06%、前三季EPS 10.26元，外資作多底部穩揚，成功收復5日線挑戰前高。

25.材料-KY(4763)：前三季賺近4個股本，股價開高後賣壓湧現，摔下千元關卡。

26.寶齡富錦(1760)：10月營收年增26%，晨盤股價走揚逾4%。

27.立萬利(3054)：10月營收月增60.37%、年增20.58%，成績亮眼走強2.5%。

28.協易機(4533)：第三季EPS為0.43元，前三季EPS達1.57元創同期新高，10月及前十月營收雙成長，業績發燙助攻翻紅強彈5%，改寫波段高。

29.精元(2387)：前三季每股盈餘5.23元，業績香甜拉長紅K，挺進逾2年高點。

30.鼎基(6585)：前九月EPS達4.07元，賺贏去年全年，聞訊強彈半根，追平前高129.5元。

31.M31(6643)：雙IP引擎點火，營運將維持年增15％～20％成長目標前進。但股價續挫逾6.5%，摔下5日線、回測月線。

32.旺矽(6223)：Q3獲利創歷史新高，前三季EPS達11元；10月營收創同期新高，股價續攻高。

33.日月光投控(3711)：10月營收為11個月新高，股價相對有撐。

34.大聯大(3702)：Q3獲利超越財測高標，EPS為0.95元，估Q4 EPS 0.82~1.02元，股價隨台股回檔。

35.億豐(8464):Q3獲利站五季高點，前三季EPS 13.88元，股價開低走高。

36.世芯-KY(3661)：隨台股拉回整理，股價下滑至3120元仍在歷史高檔。

37.創意(3443)：今年營收仍拚高，明年看旺，股價逆勢上揚。

38.緯創(3231)：上季雙率雙升，比預期猛，無奈外資3連賣，向下殺低3%，五日線告急。

39.鉅明(8928)：Q3罕見單季虧損，市場嚇壞，大跌6%測試30元支撐。

40.力山(1515)：10月營收8.77億、年增296.69%，價量俱揚彈半根，追平前高46.4元。

41.雄獅(2731)：Q3獲利創單季新高，前三季EPS 6.4元，激勵股價一度衝上140元。

42.新興(2605)：前三季EPS 0.57元，Q4業績估續向上，股價開高承壓。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）投入都更案 正隆轉機向前行

工紙龍頭正隆拓展獲利來源，啟動資產開發，在北市投入南昌路、杭州濟南路口等兩大都更案。消息面激勵該股今開高之後，始終屹立於盤上游走，無視大盤拉回，表現不錯。

正隆走過第二季低潮，第三季營運轉正，單季稅後純益1.29億元，每股賺0.12元，前三季稅後純益4.56億元，每股賺0.41元，10月營收37.99億元、再現年月雙增，主要是贏得東南亞客戶一筆多達逾2萬噸工紙原紙大單。

正隆9日召開重訊說明會，說明董事會通過與地主於北市南昌路合建住宅大樓案，預估最快2027年完工，獲利率約1.34％，獲利逾0.5億元。

正隆另一位於杭州南路、濟南路口約877坪都更案，可望先挹注業外收益，已對外預售，預計明年第二季交屋開始認列，獲利率12.18％、獲利約4.8億元。

正隆積極投入都更業務，以起造人身分、委由關係企業山發營造，最新一案是「台北市南昌路都更住宅大樓新建工程」，預計投資41.36億元，改建為地上24層、地下6層住宅大樓，銷售面積9,216坪，正隆可分得3,406坪及64個平面車位，此案歷經10年，人力、原物料價格飆漲影響獲利，估獲利逾0.5億元。

另正隆董事會也通過「大園造紙廠員工宿舍改建工程」，委託山發營造承造，預計投資3億7,264萬5,000元。造紙廠三班制24小時運轉，正隆台灣、越南廠都面臨缺工問題，持續招工中。

工紙本業部分，正隆表示，目前台灣內銷持平，外銷需求還不強，業界陷入競價搶單拉低紙價，今年紙價較去年同期下跌8％～9％，隨著第三季需求好轉，加上原物料價格回穩，正隆毛利率也從第二季的16％回升至第三季的19％。

面對業界競價，正隆以大廠質量優勢搶單，越南廠10月就搶到一次性大單，但整體市場包括兩岸、越南都還未見復甦訊號，預估年底耶誕節、農曆新年將至，有機會帶動兩岸、越南市場一波拉貨潮，正隆營運漸入佳境。（工商時報 邱莉玲、數位編輯）

（5）合一DFU新藥獲陸上市許可 一度登頂後大震盪

生技股合一（4743）周五甫開市即超強勢高掛漲停板，暫報253.5元；不過，迄上午10：15漲停板打開之後，股價又向下急殺至平盤之下，一度來到227元，但逢低買氣仍活絡，迄中場11：08的市價暫報237元，上漲2.82%。。

經歷兩年半審查，合一9日宣布，治療糖尿病足部傷口潰瘍（DFU）1.1類天然藥物新藥「速必一」香雷糖足膏，獲中國大陸藥監局批准上市。該新藥由中天上海負責銷售授權，據悉目前有很多中國藥企洽談授權。

合一的速必一藥證，連日來成為市場關注的焦點，在市場看多中，股價近五個交易日強漲20％，9日以230.5元作收，上漲1.76％，成交量逾1.5萬張。

合一第三季稅後純損2.27億元，虧損較前一季收斂，每股純損0.5元；前三季稅後純損8.27億元，較去年同期盈轉虧，每股純損1.84元。

合一總經理鄭志慧表示，DFU為全球未滿足的醫療需求，是糖尿病患者致殘、致死的主因之一，每年都有數以百萬人截肢，兩岸糖尿病患占比都已超過10％。

依據國際糖尿病聯盟2021年統計，大陸成人糖尿病患者數達1.41億人，發病率達13.0％，法人據此分析，合一新藥的市場需求可觀。（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

大陸藥證到手 中天、合一、鑽石投資齊飆漲停

合一(4743)治療糖尿病足部傷口潰瘍(DFU)1.1類天然藥物新藥「速必一」獲中國大陸藥監局批准上市。今日同集團的中天(4128)、合一、鑽石投資(6901)全數鎖在漲停板61.7元、253.5元、57.2元，買單高掛8500、7400、7200餘張。

合一糖尿病足部傷口潰瘍新藥速必一(Fespixon)通過中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)核發1.1類天然藥物新藥藥品註冊證書。

合一表示，糖尿病在中國大陸已從少見疾病變成流行病，國際糖尿病聯盟(IDF)2021年資料顯示，中國大陸成人糖尿病患者數達1.41億人，成人發病率高達13.0%，糖尿病足的患病率也明顯增加，全球發病率約6.3%，中國大陸50歲以上的糖尿病患者，糖尿病足的發病率高達8.1%，估計糖尿病足潰瘍患者數超過750萬人。

全球每20秒就有一例糖尿病患者截肢，患者年死亡率高達11%，而截肢患者死亡率更高達22%，DFU病人截肢後5年死亡率約達50%，嚴重危及生命。糖尿病足花費巨大，約占整個糖尿病醫療費用的1/3，造成患者個人、家庭、醫院與社會嚴重負擔。

合一治療糖尿病足部傷口潰瘍新藥，在台灣區銷售漸漸增加，星、馬也拿到藥證，正和當地藥商洽談代理合作。（時報資訊 郭鴻慧）

（6）外資加碼 宏捷科逆揚

中低階大陸智慧型手機熱銷，宏捷科(8086)第3季獲利大躍進，單季稅後盈餘為1.24億元，為6季以來單季新高，單季每股盈餘為0.63元。宏捷科表示，目前客戶訂單強勁，能見度已到明年第1季，美系外資最新報告上調宏捷科2023年到2025年獲利預估，並將目標價上調至154元，宏捷科早盤股價逆勢走高。

非洲、印度及俄羅斯等新興國家中低階智慧型手機需求強勁，大陸傳音、小米等智慧型手機銷售亮眼，讓宏捷科營運大進補，第3季合併營收為7.84億元，季增48.79%，營業毛利為1.93億元，季增1.45倍，單季合併毛利率躍增至24.66%，季增9.65個百分點，營業淨利為1.08億元，稅後盈餘為1.24億元，為6季以單季新高，單季每股盈餘為0.63元，累計前3季稅後虧損也降至6960萬元，每股淨損為0.35元。

宏捷科10月合併營收攀升至3.26億元，月增13.2%，年增164.7%，為110年12月以來單月新高，累計前10月合併營收為19.79億元，年增3.48%，正式由年減轉為年增。宏捷科表示，目前智慧型手機客戶訂單強勁，WiFi及智慧型穿戴裝置新品出貨增溫，第4季營運展望樂觀，可望較第3季成長約25%，明年第1季亦不看淡，有望維持第4季約當水準。

美系外資最新報告指出，由於新興市場(非洲、印度)對大陸中低階智慧型手機需求依然強勁，宏捷科持續獲得Lansus(大陸飛驤)、Vanchip和高通強勁的訂單，預期宏捷科第4季產能利用率將從第3季的50%到55%上升至60%到65%，第4季合併營收將季增25%到30%，毛利率也將因產能利用率上揚而提升。

美系外資表示，由於宏捷科目前只能完成約70%訂單，預期補貨需求將延續至明年第1季，加上宏捷科彈性的訂價取得更多市場份額，讓其毛利率開始超越穩懋(3105)，由於宏捷科成長超出預期，我們上調宏捷科2023年到2025年獲利預估，重申「加碼」評等，目標價也上調至154元。（時報資訊 張漢綺）

（7）瑞鼎看好2024各產品線動能俏 帶量瞄準400大關

瑞鼎(3592)第三季營業淨利季增加近5成，單季每股賺5.82元，累計前三季每股已賺13.58元。儘管第四季瑞鼎預計營收會呈現季節性衰退，但展望2024年因產業基期已低，加上新產品、新客戶等效應加持，瑞鼎看好明年每個產品線都有成長機會。瑞鼎今股價反應2024年展望樂觀，盤中股價帶量上揚，漲幅一度達3%，最高觸398元，持續朝向400元大關靠攏。

瑞鼎第三季合併營收50.2億元，季增加5.7%、年增加28.6％；營業淨利4.0億元，季增加49.4%、年減少10.8%；稅後淨利4.4億元，季增加4.9%，年減少19.8%；每股盈餘5.82元。單季毛利率29.3%，季增加1.2個百分點、年減少8.2個百分點。

瑞鼎累積前三季合併營收134.3億元，年減少27.9％；營業淨利8.6億元，年減少72.8%；稅後淨利10.3億元，年減少70.3%；每股盈餘13.58元。前三季整體毛利率28.4%，年減少14.2個百分點。

瑞鼎認為，第四季進入傳統淡季，客戶急單需求不再。AMOLED手機部分，因持續有新產品、新客戶、新技術導入，第四季可望能持續向上；大尺寸及車載DDIC拉貨動能將比第三季減少，整體來說，單季營收呈現季節性衰退，不過產品組合使毛利率將能持穩或微幅往上。

展望2024年，瑞鼎表示，PC因為基期低所以明年回溫可期，瑞鼎也持續擴增客戶群，LDDI有成長機會。OLED新產品競爭力受到客戶端肯定，明年公司在OLED手機出貨會提升，動能來自摺疊手機增加用量、OLED手機滲透提升等，今年OLED在手機滲透率約50%，明年在中低階還會繼續提升。車載工控部分，長期穩定成長。另外，Tcon/PMIC/DDI的total solution今年開始逐步量產，明年會逐步發酵，瑞鼎看好明年每個產品線都有成長機會。（時報資訊 王逸芯）

（8）M31先進製程助攻2024年 2外資齊升目標價

M31(6643)法說過後，2家外資出具最新研究報告，看好M31在2024年營運動能佳，先進製程將扮演重要貢獻，美系外資目標價由1080元調升到1180元、評等維持加碼；日系外資則將M31目標價由805元調升到900元、評等維持持有。

美系外資表示，M31在半導體產業低迷之時，今年營收仍可實現15~20%的年成長，意味著以美元計算，M31第四季營收將季增20~36%，部分原因是來自大陸客戶。至於第四季營運支出，M31預計會投資雲端伺服器，為2024年即將到來的專案做準備，但會繼續控制其營運支出成長速度慢於收入成長。另外，M31因為美國客戶對研發支出更加嚴格，使得一些項目已從下半年推遲到2024年，故今年M31晶圓代工客戶貢獻收入不再會高於fabless(無廠晶圓)客戶。

美系外資表示，M31今年下半年晶圓客戶業務表現不如預期，主要是由於美國代工廠的項目遞延，推估即為IFS(英特爾代工服務)。M31仍預計明年12/16nm以下業務成為主要業務驅動力，包括台積電對FinFET製程、IFS等都是主要驅動力，相信先進製程將會扮演M31長期營運動能，故將M31目標價由1080元調升到1180元、評等維持加碼。

日系外資表示，M31在法說會中釋出對2024年持樂觀的展望，預計年營收將增兩位數。看好隨著高速介面IP產品將受益於AI(人工智能)/HPC(高速傳輸)大趨，加上地緣政治險以及大陸力拼半導體自製下，M31可望受益，有鑑於此，將M31目標價由805元調升到900元、評等維持持有。（時報資訊 王逸芯）

（9）日月光、同欣電營收登高 股價淡定

日月光投控(3711)、同欣電(6271)公布自結今年10月合併營收，單月營收雙創11、10個月高檔，惟累積前10月營收年減14.37%、2成。展望第四季，日月光單季平均整體產能利用率估降至60%，毛利率恐將季減；同欣電不再提列資產減損，同欣電預計第四季毛利率會季增，出貨帶動營運向上。

外資持續偏多，不過受到大盤疲弱，同欣電大跌3%以上，失守短均；日月光小跌1%以上，5日線難守。

日月光今年10月營收561.66億元，年減12.47%、月增4.92%，創下11個月高點，且連6個月走揚，其中封裝測試及材料(IC ATM)單月營收283.40億元，月減0.10%；前10月營收4774.99億元，年增14.37%。

同欣電今年10月營收為10.46億元，月增30.70%、年減8.70%，同樣創下10個月高點；累計前10月營收為94.57億元，年減20.71%。

進入年底節日旺季，客戶新產品推出，現階段終端市場庫存調整接近尾聲，終端需求恢復，但並非十分明顯，無往年旺季需求的成長力道，消費力道和總體經濟充滿不確定性，客戶加緊庫存控制，急單較多，整體訂單能見度不佳。法人預估，日月光今年第四季平均整體產能利用率60%， 較今年第三季的65%微幅下滑。

法人預估，日月光今年第四季IC ATM營收將季減1至6%。電子代工服務(EMS)部分，客戶新產品持續推出，預估今年第四季EMS營收季增11至13%。合併毛利率方面，排除匯率影響，產能利用率還是主要影響毛利率的因素，預期單季IC ATM毛利率將和第三季持平，而EMS營業利益率將略高於3.3%，整體日月光集團今年第四季合併毛利率將會第三季下滑。

後續看好AI和CPO等應用未來的需求，日月光投控持續投資先進封裝，預估先進封裝2024年業績可望倍增。儘管現階段2024年訂單能見度低，不過預期明年第一季營收有機會呈現年增。

同欣電展望今年第四季，受四大產品拉貨動能皆有回升，其中以高頻模組(RF)需求最為顯著，預期第四季較第三季出貨更為暢旺，而單季沒有再提列資產減損，同欣電預計第四季毛利率會季增，費用率會季減，獲利將季增，預估第四季營運持續向上。而明年成長RF可望相對顯著、汽車CIS需求緩步成長、車用大燈(陶瓷基板)也看成長，但壓力感測器(混和模組)需求較弱，加上環境仍有許多不確定性，明年整體以持平保守看待。法人預估，明年營收低個位數成長，獲利可望雙位數成長。

同欣電高頻模組需求較強，第一是火箭發射順利，有帶動低軌衛星的相關需求，第二是AI也有帶動的光通訊的需求。

同欣電EZ-COB車用影像產品持續開發，客戶反應良好，朝目標持續推進。而SAP系統各廠整合完成，未來有助經營管理及生產效率提升。（時報資訊 葉時安）

（10）新天地前三季虧轉盈每股賺0.71元 今爆量漲停

新天地（8940）餐飲集團受惠疫後餐飲消費復甦力道強勁，毛利率大幅提高，第三季獲利大增七成，挹注前三季稅後純益0.48億元，EPS0.71元，已由虧轉盈。

今（10）日新天地股價收在漲停板29.20元、上漲了2.65元，總成交量2200多張！

新天地前十月累計營收11.8億元，年增逾七成！第四季是餐飲業傳統旺季，加上集團旗下新品牌「樂葵法式鐵板燒」、「匠‧精緻鍋物」展新店，助攻新天地第四季營運表現，2023年全年營收與獲利創高可期。（工商時報 曾麗芳）

（11）AI訂單穩增旺Q4+3外資比讚 金像電逆衝高

AI伺服器出貨逐步放量，金像電(2368)第3季稅後盈餘達11.64億元，季增42.4%，累計前3季每股盈餘為4.96元，由於AI伺服器訂單穩定增溫，金像電第4季營運有望比第3季好，金像電財報公布後，3家外資報告全部正面看待，給予「買進」及「建議加碼」評等，激勵金像電盤中股價逆勢走高。

傳統旺季來臨，且AI伺服器神助攻，金像電第3季合併營收為82.46億元，季增19.01%，營業毛利為24.17億元，季增46.74%，單季合併毛利率為29.31%，季增5.54個百分點，營業淨利為16.56億元，季增59.11%，營業淨利率為20.09%，季增5.07個百分點，稅後盈餘為11.64億元，季增42.4%，單季每股盈餘為2.4元。

金像電今年前3季合併營收為215.06億元，年減11.52%，營業毛利53.52億元，年減17.96%，合併毛利率為24.89%，年減1.95個百分點，營業淨利為34.39億元，年減23.87%，營業淨利率15.99%，年減2.59個百分點，歸屬於母公司業主淨利24.11億元，年減33.42%，每股盈餘為4.96元。

為因應強勁訂單需求，金像電計畫擴大台灣廠產能，預計將增加約10%產能。

亞系外資最新報告指出，金像電第3季合併毛利率因更好的產品組合及更多的GPU/ASIC伺服器而表現良好，由於需求持續成長，預期第4季營收/毛利率將進一步上揚，受惠於Intel/AMD與美國CSP廠ASIC伺服器對PCB的需求不斷提升，金像電2023年AI伺服器營收貢獻約11%，2024年可望攀升至21%，我們將金像電2023-2025年每股盈餘預估提高3%-5%，維持「買進」評等，目標價由260元調高至275元。

另外2家美系外資也看好金像電，其中1家美系外資將金像電2023年、2024年獲利上調4%、5%，並維持2025年獲利不變，重申「買進」評等，目標價由255元調升至265元；另一家美系外資也微調金像電2023年到2025年獲利預估，重申「建議加碼」評等，目標價也上調至265元。（時報資訊 張漢綺）

（12）10月營收衝逾5年高 五福登近3月高價

旅遊業者五福(2745)受惠國慶連假，國外員旅、獎勵旅遊出團熱絡，配合郵輪業績挹注，帶動2023年10月營收三級跳，以6.64億元衝上近63月高。股價今（10）日開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價84.1元，創8月中以來近3月高價，領漲觀光餐旅股。

五福受惠疫後旅遊需求強勁復甦，2023年第三季稅後淨利0.79億元、每股盈餘（EPS）2.35元，雙雙續創新高。累計前三季稅後淨利1.85億元，較去年同期0.77億元大幅轉盈、已提前改寫年度新高，每股盈餘5.52元亦創上櫃以來新高。

五福公布10月自結合併營收6.64億元，較9月4.76億元成長達39.65％、較去年同期0.31億元暴衝20.22倍，創2018年7月以來近63月高、改寫同期新高。累計前10月合併營收40.56億元，較去年同期1.33億元跳增達29.4倍，續創近4年同期高。

展望後市，楓葉季後接棒的歐美紐澳聖誕市集、跨年為出遊熱門節慶，隨著復飛航班及航點增加，民眾選擇更多使人氣及買氣皆旺。明年後的春季賞櫻，五福也已經上架最受歡迎的日本行程，希望維持市場熱度、提前搶占市場。

五福為拓展市場進行多項包機計畫，明年起台北有北海道、仙台及松山等地包機，高雄則續包今年受青睞的峴港。此外，因應明年3月赴陸旅遊團解禁，五福已上架多項旅遊熱點行程，目前詢問度均持續攀升中，可望為營收帶來新成長動能。

五福表示，今年ITF台北國際旅遊展收單量已回復至疫前2019年的9成，以日本線占近4成仍最熱門、東南亞、歐洲線及郵輪也有亮眼表現，加上日本及東南亞包機等商品收到大型獎旅團訂單，高雄旅展今日接續登場，估計買氣仍將居高不下。

因應寒假及春節團位稀有，配合年底最後一場在高雄巨蛋的大型旅展，接單趨勢顯示民眾出遊意願較年初更高，五福對此推出「福龍迎春」系列行程，準備迎接寒假及過年出遊需求，滿足民眾的旅行期望。（時報資訊 林資傑）

（13）緯創獲外資喊價145元 明年2因素拉拔毛利

緯創(3231)公布3Q財報後，亞系外資出具最新報告重申「買進」，目標價為145元。

首先外資點出緯創第三季毛利率改善，匯兌利益幫了大忙；其次，受惠於AI伺服器動能貢獻提升，緯創第三季的毛利率來到7.9%，優於市場預期，更好的毛利和顯著的外匯收益，使單季EPS達1.67元。展望明年，毛利率可望擴張，受惠於緯創仍是Nvidia GPU基板的主要組裝商，並退出iPhone業務有利毛利率改善。

外資表示，緯創是Nvidia GPU Universal Baseboard（UBB；一個容納4或8個GPU模塊的主板）之主要組裝商。原本預期緯創在今年下半年將生產近16萬個H100 UBB，但目前看到自3Q以來因GPU短缺一直延續，制約了緯創的生產，粗估緯創在下半年於HGX H100組裝達到原估值的70-80%。展望未來，預計從2023年底開始GPU供應將緩解；而緯創已經看到2024年H100和B100的訂單不斷增加，預期緯創將在2024年仍然是Nvidia GPU基板的主要組裝商，市場份額超過85%。

另外，緯創已於2023年第4季度開始大規模生產AMD的GPU加速器模組和MI300 GPU的UBB，並在2024年下半年增加了訂單能見度。緯創還從其子公司緯穎獲益，後者將受益於不斷增加的ASIC伺服器項目。整體而言，估計AI產品（包括緯穎）將在2024年為緯創的淨利潤貢獻30-40%。

針對緯創的非伺服器業務，外資也持正面看法。緯創10月27日宣布計劃將其iPhone廠出售給Tata Electronics Private Ltd.，交易可能於2024年初完成。雖然處置收益有限，但整體而言，退出iPhone業務將為Wistron提供毛利向上和更多的工作資本。另外，由於商用PC更換週期的推動，緯創的PC業務在2024年將實現產品組合的改善。（時報資訊 任珮云）