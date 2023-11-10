憂台半導體10年後輸人 盧超群喊話政府快推「矽導2.0」

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台灣半導體製造領先全球，但是利基型記憶體大廠鈺創科技董事長盧超群卻很憂心，我們產業很會賺錢量產，卻不太重視研究報告，可是未來的10年會很不一樣。急呼政府要趕快再推動「矽導2.0」，從材料、元件、生產到應用，一條龍規劃，打造好先進研發環境。

盧超群到日本參加「台日半導體產業合作論壇」擔任講師，表示日本在半導體產業的設備與材料都很強大，最近又擴大了半導體生產規模，可說進入了一個很健康的發展方向。他預估，全球未來三年內將有3兆美元投資在半導體產業，2030年半導體在各種黃金應用上希望能達到兆美元營收。

對於台積熊本一廠以28奈米為主軸，盧超群看好，認為搭配日本SONY全球第一的影像感測器，可說相得益彰。但是台廠如要在日本做40奈米、28奈米等成熟製程，以後要有更新的發明才行。

面對台積電前往海外包括日本設廠，盧則有信心說：「不用怕台灣被掏空。」，認為台灣不只製造，包括電腦、消費端都強，別人想做7奈米以下先進製程都沒有台灣有效率，會比較貴，這是我們優勢。

但是他也語重心長呼籲，政府產業要趕緊提升自己環境，即使台灣現在領先，但未來的10年會不一樣。我們產業拚命賺錢，卻不太重視研究報告，會量產卻沒有發明。

例如我們已經前進到2奈米製程，可是懂發明的教授很少，像日本2奈米不找台灣，是找IBM及比利時微電子研究中心合作。這也顯示台灣的生產效率與研發還要改良，我們要打造自己研發環境，

盧超群急向政府喊話，在「矽導1.0」之後，趕快再開始進行「矽導2.0」。從材料、元件、生產、應用等一條龍計畫來做，在先進研發上不能輸人。但要打造這些環境，水電基礎供應「要喬好」。