人質影片再曝光 以國老婦和少年：「他」殺了我們

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【中時新聞網 黃凡甄】巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）周四（9日）釋出兩名人質的影片，表示基於人道與醫療考量，願意在「地面安全條件許可」的情況下，將兩人釋放。與此同時，美國中央情報局（CIA）、以色列情報機構摩薩德（Mossad）和卡達首相也展開協商，就釋放人質一事進行討論。

綜合外電報導，這兩名人質分別是77歲婦人漢娜．卡齊爾（Hanna Katzir）與12歲少年亞吉爾．雅科夫（Yagil Yaakov），兩人都在10月7日於以色列南部社區「尼爾奧茲」（Nir Oz）遭到挾持。與雅科夫一同被綁架的，還有他的16歲哥哥和父親，以及父親的伴侶。

從影片中可以看到，老太太坐在輪椅上，對著攝影機訴說對家人的思念，並表示期待未來一周就能見面。少年則說他瘋狂想念家人和朋友，感謝所有政府人士對援救人質所做的努力。

然而兩人話鋒一轉，紛紛把矛頭指向以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），譴責他是造成這場混亂的罪魁禍首，由於他的行動和過錯，許多人質和孩童正在死去，戰區也斷絕水電和醫療資源。

外媒表示，目前仍不確定人質是否受到脅迫，因此才說出這些話；以色列政府則認為，這是敵人引起「心理恐慌」的手段。據信，「伊斯蘭聖戰組織」手中握有大約30名人質，其他人則在哈瑪斯手上。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，抓走大約240名人質，至今只有5人平安返回。根據《衛報》引述消息人士的說法，在以軍向加薩走廊展開地面入侵前後，哈瑪斯均曾提議以人質交換停火，「但每次協議走到比比（尼坦雅胡）那裡，他總是提出更嚴苛的條件。」哈瑪斯最初要求以人質換取戰俘、燃料等物資，現在則只要求以色列停止空襲。人質家屬的不滿持續升級，但截至目前為止，相關談判仍沒有明確的結果。

文章來源：Palestinian Islamic Jihad willing to release two Israeli hostages

文章來源：Netanyahu rejected ceasefire-for-hostages deal in Gaza, sources say

文章來源：Heads of Mossad, CIA talk hostages in Qatar; terror group issues clips of 2 captives