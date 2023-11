人質影片再曝光 以國老婦和少年：「他」殺了我們

【中時新聞網 黃凡甄】巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」(Islamic Jihad)周四(9日)釋出兩名人質的影片,表示基於人道與醫療考量,願意在「地面安全條件許可」的情況下,將兩人釋放。與此同時,美國中央情報局(CIA)、以色列情報機構摩薩德(Mossad)和卡達首相也展開協商,就釋放人質一事進行討論。

綜合外電報導,這兩名人質分別是77歲婦人漢娜.卡齊爾(Hanna Katzir)與12歲少年亞吉爾.雅科夫(Yagil Yaakov),兩人都在10月7日於以色列南部社區「尼爾奧茲」(Nir Oz)遭到挾持。與雅科夫一同被綁架的,還有他的16歲哥哥和父親,以及父親的伴侶。

從影片中可以看到,老太太坐在輪椅上,對著攝影機訴說對家人的思念,並表示期待未來一周就能見面。少年則說他瘋狂想念家人和朋友,感謝所有政府人士對援救人質所做的努力。

然而兩人話鋒一轉,紛紛把矛頭指向以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu),譴責他是造成這場混亂的罪魁禍首,由於他的行動和過錯,許多人質和孩童正在死去,戰區也斷絕水電和醫療資源。

外媒表示,目前仍不確定人質是否受到脅迫,因此才說出這些話;以色列政府則認為,這是敵人引起「心理恐慌」的手段。據信,「伊斯蘭聖戰組織」手中握有大約30名人質,其他人則在哈瑪斯手上。

哈瑪斯10月7日突襲以色列,抓走大約240名人質,至今只有5人平安返回。根據《衛報》引述消息人士的說法,在以軍向加薩走廊展開地面入侵前後,哈瑪斯均曾提議以人質交換停火,「但每次協議走到比比(尼坦雅胡)那裡,他總是提出更嚴苛的條件。」哈瑪斯最初要求以人質換取戰俘、燃料等物資,現在則只要求以色列停止空襲。人質家屬的不滿持續升級,但截至目前為止,相關談判仍沒有明確的結果。

