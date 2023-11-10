泰勒絲演唱會開唱前夕 粉絲張貼海報反對投票米雷伊

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流行樂天后泰勒絲9日展開拉丁美洲第2站時代巡迴演唱會，開唱前夕部分粉絲連夜在演唱會周遭張貼海報，寫著反對投票給在野黨、自由前進黨總統候選人米雷伊。

泰勒絲（Taylor Swift）8日抵達阿根廷，9日在首都布宜諾斯艾利斯河床紀念碑球場展開為期3天時代巡迴演唱會，預計共將湧入24萬名粉絲參與。巡迴演唱會日期與阿根廷19日舉行總統第2輪決選僅相差約一周，出現有泰勒絲粉絲抵制在野黨總統候選人米雷伊（Javier Milei）現象。

演唱會首日開場前，演唱會地點鄰近街道牆上或商業看版被顯眼的粉紅色海報覆蓋，上面寫著：「Swiftie（泰勒絲粉絲暱稱）不投米雷伊」，標註「#米雷伊就是川普」。另一款粉紅色海報則是泰勒絲畫像面前擺著一盤放滿執政黨總統候選人馬沙（Sergio Massa）2023餅乾字樣，也將泰勒絲巡迴演唱會海報意象套用在馬沙（Sergio Massa），並改標為總統之旅。

據elDiarioAR報導指出，設計海報團體表示，他們不隸屬任何政黨，但受泰勒絲曾反對前美國總統川普（Donald Trump）影響，認為米雷伊與川普極為相似。而正值阿根廷總統第2輪決選前，他們不該在這個時刻沉默，因此使用泰勒絲反對川普的海報理念，選擇透過自費設計和印刷圖像表態。

反自由前進黨的泰勒絲粉絲在社群媒體平台X（前身為推特）發表聲明呼籲，反對投票給米雷伊，並引用泰勒絲自傳紀錄片「美國小姐」（Miss Americana）中泰勒絲所說：「我們需要站在歷史的正確一邊。」

粉絲將米雷伊與川普進行比較，認同泰勒絲支持爭取女性與LGBT族群的權利，認為米雷伊提倡的政策對於女性及多元文化不友善，因此不會在總統第二輪決選將票投給米雷伊。

2023年阿根廷總統初選及第一次決選結果顯示，米雷伊（Javier Milei）選民多樣化，且大多為年輕人。米雷伊則澄清他非極右派，並表示讓泰勒絲粉絲自在表達想法，因此競選團隊對粉絲之舉無任何評論。

演唱會歌迷22歲蘿拉（Lora）接受中央社記者訪問表示，不同意反自由前進黨的粉絲聲明，她認為每個粉絲都是熱愛泰勒絲的音樂，泰勒絲陪他們度過人生變化，這跟阿根廷政治不太有關聯。