夢時代霹靂藝想天開特展 讓布袋戲英雄碰上達文西

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霹靂布袋戲是許多人兒時的記憶，高雄夢時代特別在8樓時代會館，舉辦全新策畫的「霹靂藝想天開特展」，擷取霹靂宇宙中最具特色的角色代表，讓霹靂英雄與Thunderbolt Fantasy群俠透過時空隧道，穿越時空徜徉在藝術與休閒的幻想裡。藉由英雄們的名畫藝術作品，與日常下戲後的當代休閒生活展現，跳脫傳統的展覽設計主軸，以藝術、休閒來創造霹靂微型的探索樂園，民眾可免費觀展。

此次「霹靂藝想天開特展」共有3個主題展區及1個特別企劃，主題1是「霹靂藝術殿堂」，展區猶如走進西洋古典藝術殿堂大門，由霹靂群雄引領，喚醒心中沉睡的藝術想像力，民眾可看到霹靂英雄與西洋名畫相遇，展現不同生命力的藝術作品，以及霹靂英雄如何與西方藝術大師達文西《最後晚餐》作品，碰撞出精彩火花。此外也有霹靂英雄結合普普藝術大膽濃郁色彩，漫畫風格設計，刺激視覺感受，從傳統古典西方藝術，走進當代都會流行文化生活。

主題2則是「逢魔漏穿梭時空」，霹靂英雄們利用逢魔漏，將帶領我們穿越時空，在時空隧道裡，神秘的歐式風格占卜屋，將結合霹靂最新劇集故事角色，與您一起進行一場時空暫留的占卜奇幻之旅。

主題3是「魔幻森林異域露營」，Thunderbolt Fantasy群俠跟著疫情解封後的「露營瘋」邀請大家來到魔幻森林中，一起體驗Thunderbolt Fantasy偶像們下戲後的休閒生活：神秘奇幻感的異域露營，與野外森林寫生的藝術生活。

而特別企劃則是在魔幻森林裡，將邀請到神秘音樂團體來到現場，與民眾一起進行一場High翻天的草地音樂會，不僅讓民眾在此奇幻探索樂園裡，徜徉霹靂藝術世界，並且一起燃燒音樂之魂。