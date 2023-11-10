瑞銀財管估黃金明年年底達2,150美元 最佳買點曝光

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瑞銀財管10日表示，2024年底黃金價格將達到每盎司 2,150美元 ，投資者可以考慮每盎司在1,900美元價格以下逢低買入黃金。

地緣政治緊張局勢、美國的特別財政方針以及央行買盤正在支撐金價，瑞銀財管表示，金價進一步走升還有賴於黃金交易所交易基金（ETF）資金的流入帶來結構性支援。金價在10月27日突破了每盎司2000美元重要關口，因為該金屬的主要驅動因素，即美元和美國利率，暫由地緣政治風險所替代（巴以衝突）。瑞銀的模型估算黃金交易溢價超過 10％，達到新冠肺炎疫情爆發以來的最高水準。

瑞銀財管表示，金價溢價往往在觸發事件後的20-30個交易日左右達到峰值，不過，俄烏衝突和新冠肺炎的影響持續了更長時間。不過，迄今為止，投機者的空頭回補一直是本輪反彈的主要驅動力。

儘管黃金交易所（ETF）的資金流入確實在幾天內轉為正值，但這並沒有持續多久，瑞銀財管說，除非地緣政治事件明顯升級，否則在美聯儲進入量化寬鬆，即瑞銀預測的2024年中左右之前，ETF的購買量不太可能出現結構性上升。

根據世界黃金協會（World Gold Council）2023年3季度的報告，儘管三季度黃金需求同比下降6％，但各國央行在今年的前三個季度的總購買量增加了14％。瑞銀財管認為各國央行全年購買量可能超過 1,000 噸，而這應會繼續為金價提供支撐。

總體而言，黃金再次證明了其在投資組合中作為對沖工具的價值。雖然瑞銀對短期內追漲黃金持謹慎態度，但預計到 2024 年底黃金價格將達到 2,150 美元／盎司，投資者可以考慮在1800~1900美元的價格範圍內逢低買入。